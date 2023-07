Voici pourquoi les chasseurs de tornades se précipitent vers elles

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes se dirigent vers les tornades lorsqu’elles frappent?

Bien qu’il s’agisse d’une aventure qui procure des sensations fortes pour ceux qui y participent, les chasseurs d’orages font ce qu'ils font pour en apprendre davantage sur les types de tempêtes.

«On savait qu’il y avait un avertissement de temps violent, mais ça a été moins violent que ce qu’on aurait pu prévoir», explique Mathieu Bordage, chasseur d’orages.

Se rapprocher d'une tempête peut permettre aux chasseurs de tempêtes d'observer les tempêtes de près et d'enregistrer des données qu'ils ne peuvent pas obtenir autrement.

Temps violent en Ontario

Les forts vents et la pluie torrentielle ont frappé des secteurs de l’Est ontarien et de l’Outaouais, tandis que le sud de la province a fait l’objet d’alertes ou de veilles de tornade. Une tornade a d’ailleurs touché terre au sud d’Ottawa.

«C’était une tornade de faible intensité, mais une qui a causé beaucoup de dommages», dit le chasseur d’orages. «On a été chanceux par contre il n’y a pas eu trop de blessés, dans une météo violente comme ça, il peut y avoir quelques désagréments.»

Comment déterminer la puissance d’une tornade

Selon M. Bordage, pour être en mesure d’identifier la puissance d’une tornade, on doit évaluer «les vents, les débris, la date de construction d’une maison».

Une fois sur le chemin de la tempête, les chasseurs de tempêtes placent du matériel scientifique pour capter les données de la tornade. Ensuite, ils se retirent le plus rapidement possible vers un endroit sécuritaire.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Si l'équipement capte la tempête, les scientifiques peuvent utiliser les données qu'ils enregistrent pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ces tempêtes dangereuses.

Se déplacer au gré des tornades

Il est bien connu que plusieurs chasseurs de tornades se déplacent aux États-Unis pour aller en observer.

Toutefois, M. Bordage affirme que de violents évènements météorologiques surviennent de plus en plus fréquemment en sol québécois.

John Finney/WENN

«Depuis 2017, on a une augmentation de tornades confirmées», dit-il. «Maintenant, on a accès à plus de données, on peut confirmer toutes les tempêtes qui sont sur le territoire québécois avec les images satellites.»