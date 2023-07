Vol de 12 heures: un homme refuse de céder sa place à un couple âgé

Un homme qui a refusé de céder son siège surclassé à un couple de personnes âgées à bord d'un vol de 12 heures à destination de Los Angeles a suscité un vif débat en ligne.

Le voyageur anonyme s'est rendu sur Reddit pour expliquer qu'au cours de son vol entre la Nouvelle-Zélande et Los Angeles, il avait surclassé son siège pour avoir plus d'espace pour ses jambes parce qu'il mesure 1,80 mètre.

«Il y a quelques années, ma moitié et moi avions prévu un voyage de trois mois autour du monde. Notre premier vol allait de la Nouvelle-Zélande à Los Angeles et durait 12-13 heures», a-t-il d’abord expliqué.

«Nous avons réservé et payé nos billets et j'ai ajouté les sièges premiums en classe économique, car je mesure 1,80 m et je voulais avoir plus d'espace pour mes jambes, ce qui a coûté 90 dollars (CAN) de plus. Cela m'a coûté 90 dollars de plus», a-t-il ajouté.

Cependant, lorsqu'il est arrivé à son siège, il y a trouvé un couple de septuagénaires qui y étaient assis.

«Nous trouvons nos places et un couple âgé est assis là. Je leur demande s'ils se sont trompés de numéro de siège. Ce n'était pas le cas», a continué le voyageur anonyme.

«Je leur montre mon billet et mon numéro de siège et leur indique mon nom sur l'écran. Ils me demandent alors de m'asseoir à leur place, c'est-à-dire 10 rangs plus loin. Pas d'espace pour les jambes», a-t-il précisé ensuite.

Après avoir refusé de leur céder sa place, il s'est attiré les regards réprobateurs des autres passagers du vol.

Les réactions

Le voyageur explique qu'il les a informés qu'il avait payé un supplément pour les sièges et leur a donc demandé de libérer son siège et celui de sa femme.

Il poursuit en expliquant qu'il a même proposé de déplacer le sac du couple pour eux, avant qu'une agente de bord n'arrive.

L'agente de bord a fini par se ranger du côté du voyageur, avant d'aider le couple plus âgé à s'asseoir ailleurs.

«J'ai eu droit à des regards noirs de la part des autres passagers. J'ai payé pour l'espace supplémentaire pour les jambes et j'en ai besoin», s’est-il défendu.

Plus de 2000 personnes ont commenté son message, rapporte le New York Post.

Plusieurs le condamnaient, mais ils étaient également nombreux à défendre son geste.

«Je pourrais céder selon mon humeur», a commenté une personne.

«La santé n'a rien à voir là-dedans. Vous obtenez ce pour quoi vous payez, pas ce que les gens considèrent comme acceptable en fonction de votre âge», a tranché un autre usager.

«Honnêtement, peu importe que vous fassiez 1,80 m, ces sièges étaient les vôtres. Ces gens étaient ridicules», a renchéri un autre.

«Sérieusement, quel genre de personne décide de prendre le siège de quelqu'un d'autre dans un avion?», s’est interrogée une quatrième personne.