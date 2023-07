Camp 911 à Lac-aux-Sables: allumer la flamme de la relève

À Lac-aux-Sables, en Mauricie, le camp de jour traditionnel est remplacé par le Camp 911, où les jeunes de 12 à 17 ans apprennent les métiers des services d’urgences. Pour les organisateurs, c’est une belle façon de recruter la relève en contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Pompiers, policiers ou ambulanciers, une vingtaine de jeunes se retrouvent dans la peau des travailleurs de ces métiers au Camp 911 à Lac-aux-Sables.

Les jeunes participent à des activités physiques et des cours de théorie sur les métiers d’urgence, une belle façon pour eux d’apprendre. «Ça nous fait grandir et on repart de là avec beaucoup plus de connaissances», commente un résident de Saint-Séverin et participant du camp de jour, Rémi-Pierre Veillette.

Les jeunes du Camp 911 ont effectué une simulation à la dernière journée pour mettre en pratique leurs connaissances. Ils ont à cœur la pratique et sont ouverts à apprendre davantage. «Il ne faut pas prendre ça à la légère, surtout dans un vrai feu, tout peut être à risque. C’est ça que j’aime : le travail d’équipe, tout le temps de se dépasser et la communication», précise un résident de Sainte-Thècle, Alexis Dionne.

Kimberley Bédard, préventionniste et pompière au Service incendie secteur est de Mékinac a créée ce camp de jour afin de répondre à la pénurie de main-d’œuvre actuelle dans les métiers des services d’urgence.

«On aurait dû en faire avant. Les jeunes ont trippé! On en est à un point où on a absolument besoin de relève», ajoute-t-elle.

Le recrutement de main-d’œuvre dans le domaine est de plus en plus complexe. Le but de ce camp est de raviver la flamme chez les jeunes pour ces métiers. «L’attrait est moins là ou la passion est plus dure à aller chercher. On peut y arriver!» commente le directeur du Service incendie secteur est de Mékinac, Jonathan Fontaine.

Pour cinq jours, les jeunes ont pu participer au camp de jour gratuitement, grâce aux financements de partenaires. «Les entreprises ont cru en nous», conclut Kimberley.