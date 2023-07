C’était un 15 juillet au Festival d’été: les légendaires Rolling Stones

Le Festival d’été de Québec n’a toujours pas eu la visite de U2. Ni celle de Coldplay. Ni Adele, Beyoncé ou Eminem. Par contre, le 15 juillet 2015, plus de 100 000 personnes ont acclamé les Rolling Stones.

C’était un mercredi frisquet, mais Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood et le regretté Charlie Watts ont vite réchauffé l’atmosphère en attaquant les plaines d’Abraham avec le premier d’une longue série de classiques de leur répertoire, la bien nommée Start Me Up.

Dès lors, on a vécu un voyage dans le temps du rock and roll. It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It), Tumbling Dice, Wild Horses, Midnight Rambler, Gimme Shelter, Jumpin’ Jack Flash, Sympathy For The Devil et plusieurs autres ont ravi la foule.

Mick Jagger était en feu. Âgé de 71 ans à l’époque, il a passé la soirée à arpenter la scène d’un bout à l’autre. Quiconque connaît le gigantisme de la scène des Plaines comprendra qu’il a fait ses 10 000 pas du jour.

En plus, il s’est adressé à la foule en français. Il a qualifié le public de «très chic» et «fantastique» et dit de Ronnie Wood qu’il était «le roi de la poutine».

Au rappel, deux costaudes nous attendaient. Une chorale de jeunes chanteurs de Laval a accompagné le groupe pour You Can’t Always Get What You Want, puis les Stones ont dit au revoir avec l’incontournable, l’iconique (I Can’t Get No) Satisfaction.