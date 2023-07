Crise du logement: Legault critiqué par un auteur qu’il vient d’encenser

L’auteur d’un livre que le premier ministre François Legault a encensé dans une publication Facebook n’a pas apprécié le compliment et ne s’est pas privé de réagir pour dénoncer la crise du logement qui sévit à Montréal et les politiques du gouvernement provincial.

Dans sa publication, postée samedi matin, M. Legault fait l’éloge du livre du Québécois Kevin Lambert, «Que joie demeure».

«Roman bien fouillé sur l’architecture. Longues phrases essoufflantes. Un auteur de 30 ans avec beaucoup de talent», a-t-il écrit.

Capture d'écran tirée de Twitter (@FrancisPilon_)

À défaut de remerciements, l’auteur a plutôt utilisé les commentaires pour critiquer le gouvernement et relancer le débat autour de la crise du logement.

«M. Legault, en pleine crise du logement, alors que votre gouvernement travaille à saper les derniers remparts qui nous protègent d’une gentrification extrême à Montréal, mettre mon livre de l’avant est minable», a-t-il fustigé.

Capture d'écran tirée de Twitter (@FrancisPilon_)

«Il faut lire les yeux fermés pour ne pas voir comment le portrait de la ville qui est dépeint dans le roman va à l’encontre des politiques destructrices, anti-pauvres, anti-immigrants, pro-propriétaires et pro-riches de votre gouvernement.»

Ce à quoi M. Legault a renchéri: «La crise du logement sévit partout dans les grandes villes du monde. On peut différer d'opinion sur les solutions. [...] Mais je respecte votre opinion.», a ajouté François Legault.

Capture d'écran tirée de Twitter (@FrancisPilon_)

Si l’auteur a concédé l’universalité de la crise du logement, il critique l’absence de «saine distance» entre le marché et le logement.

«Le logement ne devrait pas [répondre] à la loi de l’offre et de la demande comme le marché des biens de consommation. S’il y a moins de logements sur le marché, les logements ne devraient pas monter de prix pour cette raison», a-t-il répondu.

«Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, aider les plus démunis, oui, offrir plus de logements sociaux, oui. Mais aussi limiter la spéculation immobilière, l’investissement international [...]. Et surtout, écouter les organismes concernés, les intellectuels et les spécialistes qui sont aux premières lignes de la crise actuelle», a finalement rétorqué M. Lambert, qui ne semble de pas avoir été flatté par le compliment du premier ministre.