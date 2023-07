Entraves majeures: des déplacements à planifier en fin de semaine

Plusieurs entraves majeures sont à venir en fin de semaine à Montréal. Le ministère des Transports a identifié plusieurs points chauds à éviter dans la métropole.

Parmi les entraves majeures, la route vers l’aéroport Montréal-Trudeau ne sera pas épargnée. Si vous avez à vous rendre absolument à l’aéroport, l’échangeur Saint-Pierre est à éviter. De vendredi 23h59 à lundi 5h, la bretelle du pont Honoré-Mercier vers l’autoroute 20 Ouest sera complètement fermée.

L’échangeur Dorval est désormais une alternative pour se rendre à l’aéroport Montréal-Trudeau, alors que la construction qui devait avoir lieu dans ce secteur a été annulée.

Également, l’autoroute 13 dans le secteur de l’autoroute 440 est à éviter. Près de Laval en direction Sud et près de Boisbriand en direction nord, des congestions sont à prévoir pour en fin de semaine et la prochaine.

De plus, il ne sera pas possible de circuler sur l’échangeur Turcot en fin de semaine. Les bretelles de l’autoroute 15 Nord et l’autoroute 20 Est seront fermées.

Un détour est possible via la bretelle de l’autoroute 136.

L’autoroute 25 directions sud sera également bloquée et l’échangeur Anjou, ce qui complique les déplacements pour le tunnel Louis-Hyppolite-Lafontaine.

Des limites à respecter aux abords des chantiers

«La signalisation orange doit être respectée. Parfois, on abaisse les limites de vitesse, parce que les voies peuvent être rétrécies ou modifiées. De soir ou de nuit, ce n’est pas parce qu’on ne voit pas de travailleurs, qu’il n’y a pas d’entraves sur le réseau. On doit les respecter en tout temps», commente la porte-parole du ministère des Transports, Émilie Lord.

Cette semaine, deux signaleurs routiers ont été happés par une voiture, ce qui rappelle l’importance encore une fois de respecter les limites de vitesse aux abords des chantiers. Un d’eux se retrouvent toujours dans un état critique.

222 signaleurs routiers ont été blessés par des voitures dans la dernière année au Québec.