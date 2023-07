La COVID-19 «ethniquement ciblée» pour épargner les juifs et les Chinois, selon Robert F. Kennedy

Le candidat présidentiel démocrate Robert F. Kennedy a partagé cette semaine des théories complotistes selon lesquelles la COVID-19 est une arme biologique génétiquement modifiée pour être «ethniquement ciblée» et épargner les Juifs ashkénazes et les Chinois.

C’est lors d’un diner de presse dans un restaurant huppé de New York que le neveu du célèbre président John F. Kennedy a partagé sa théorie, a rapporté le New York Post.

«Il y a un argument selon lequel [la COVID-19] est ethniquement ciblé. La COVID-19 attaque certaines races de manière disproportionnée. [Elle] est ciblée pour attaquer les caucasiens et les noirs. Les personnes les plus immunisées sont les juifs ashkénazes et les Chinois», a-t-il dit précisant qu’on ignore toujours si c’était de façon délibérée ou non.

Il a rappelé la Chine travaillerait à développer des armes biologiques. «Nous savons que les Chinois dépensent des centaines de millions de dollars pour développer des armes biologiques ethniques. Ils collectent de l’ADN russe. Ils collectent de l’ADN chinois afin que nous puissions cibler les gens race», a ajouté Kennedy.

Notons que plusieurs pensent que la COVID-19 est un virus créé par l’homme qui se serait échappé d’un laboratoire à Wuhan, mais il n’y a aucune évidence qu’elle a été conçue pour épargner des groupes religieux ou ethnique, selon le New York Post.

La théorie de Kennedy a même été démentie par une spécialiste. «Je ne vois aucune preuve qu’il y ait eu une conception ou un bioterrorisme que quelqu’un ait essayé de concevoir quelque chose pour faire tomber certains groupes», a expliqué la Dre Monica Gandhi, professeure de médecine et de maladies infectieuses à l’Université de Californie.