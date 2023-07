«Le chauffard m'a regardé dans les yeux»: il se considère chanceux d'être en vie après avoir été happé sur un chantier à Montréal

Les deux travailleurs victimes d’un délit de fuite sur un chantier d’asphaltage, mercredi soir dans l’est de Montréal, ont été forcés de s’agripper au capot du véhicule du chauffard sur une quinzaine de mètres avant d’être projetés durement au sol, un événement d’une violence inouïe qui a laissé l’un des deux hommes à l’article de la mort.

Deux jours après l’agression, le contremaître Fabrizio Altieri peine toujours à comprendre comment il a pu s’en sortir sans de graves blessures et se considère chanceux d’être encore en vie.

«On a eu le même accident. C’est juste que moi, je suis tombé sur le bon côté. Je pourrais être à la place de Maxime. C’est pas facile», souffle l’homme de 39 ans.

Son collègue Maxime Béland, coordonnateur au maintien de la circulation, repose toujours dans un état fort critique, qui ne laisse malheureusement que bien peu d’espoir.

Mercredi soir, vers 22h20, un automobiliste à bord d’une voiture blanche a déplacé les cônes orange qui bloquaient son chemin et s’est aventuré sur le chantier de travaux d’asphaltage où les deux travailleurs œuvraient, à l’angle du boulevard Saint-Jean-Baptiste et Industriel, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles.

«Le chauffard m’a regardé dans les yeux»

«Il est passé à haute vitesse à côté du signaleur. Il a décidé de passer sur le terre-plein et de continuer en sens inverse. J’ai arrêté l’auto, puis Maxime est venu», relate M. Altieri.

«On a mis nos mains sur le hood de l’auto. Je lui ai dit de retourner de bord, car la route était barrée», poursuit le contremaître chez Les Entrepreneurs Bucaro.

«Il ne m’a pas répondu. Le chauffard m’a regardé dans les yeux, et il a accéléré», dit-il.

Les deux hommes n’ont alors eu d’autre choix que de sauter sur le capot de la voiture. Le conducteur les aurait traînés sur une quinzaine de mètres en continuant d’accélérer. Il se serait ensuite mis à zigzaguer pour les faire tomber.

Si Fabrizio Altieri s’en est tiré avec des blessures mineures, son collègue, lui, a perdu son casque protecteur avant de heurter le sol, subissant ainsi de graves blessures à la tête.

Les rôles auraient pu être inversés

«Je suis tombé d’un côté, Maxime de l’autre. J’ai été chanceux, pas lui», glisse le père de famille de trois enfants de 4 mois, 10 ans et 13 ans.

Après avoir causé la chute des deux travailleurs, le chauffard aurait poursuivi son chemin à contresens jusqu’à la sortie du chantier, passant très près de frapper deux signaleurs routiers. Il aurait ensuite pris la fuite.

M. Altieri s’est alors précipité pour prodiguer les premiers soins à son collègue en attendant les secouristes.

«Il avait perdu connaissance dès l’impact. Il respirait. Je l’ai mis dans une position sécuritaire et je lui ai fait les premiers soins», se rappelle l’homme, vivement ébranlé.

Quand les ambulanciers sont arrivés, M. Béland avait quelque peu repris connaissance et disait vouloir retourner à la maison.

«Je pensais que c’était ok, s’attriste M. Altieri. Maxime a des enfants de 5 et 10 ans...»

Il veut que les automobilistes se calment

Ce dernier veut lancer un message de prévention aux automobilistes, les appelant à faire preuve de patience et de courtoisie.

«Je suis tellement tanné. Chaque jour, il se passe quelque chose comme ça. Si la rue est barrée, c’est pour une bonne raison. Chaque nuit, on ne sait pas si ça va arriver. Les gens ne sont pas capables d’attendre, déplore-t-il. On n’est pas seulement des travailleurs. On est des pères de famille.»

«On n’était pas juste des collègues. On était des amis, laisse tomber M. Altieri. Je suis vraiment frustré. Il avait toute la vie devant lui.»

Le chauffard, âgé de 68 ans, s’est présenté de lui-même, hier, dans un poste de quartier de la police de Montréal, où il a été interrogé par des enquêteurs. Il a été libéré et ne fait l’objet d’aucune accusation pour le moment. L'enquête se poursuit.