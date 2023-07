Les molécules organiques, une preuve de vie sur Mars? La réponse dans 10 ans

La découverte de composés organiques sur mars cette semaine pourrait être un signe qu'il y a déjà eu présence de vie sur Mars, mais il faudra au moins 10 ans aux scientifiques pour confirmer ou infirmer cette hypothèse.

C’est ce qu’affirme le directeur du Planétarium de Montréal, Olivier Hernandez, en entrevue à LCN.

Il explique qu’une mission est prévue en 2028 afin d’aller chercher les échantillons prélevés par le robot Persévérance afin qu’ils soient analysés sur Terre.

«La méthode la plus facile de pouvoir vérifier tout cela va être absolument grandiose, dit-il. Il s’agit de prendre des échantillons et d’attendre quelques années, soit en 2028, donc dans 5 ans, où une mission va aller les chercher et les ramener sur Terre en 2033 donc d’ici 10 ans.»

«Ces échantillons, on va pouvoir les analyser correctement avec de vrais laboratoires sur Terre, ajoute-t-il. On aura probablement toutes les réponses que l’on souhaite sur la nature et la provenance de ces composés organiques.»

Les scientifiques ont quatre hypothèses concernant la provenance de ces molécules.

Elles pourraient provenir d’une vie qui aurait disparu, de micrométéorites, d’un processus de mélange d’eau et de roche ou du CO2 de l’atmosphère qui s’est transformé en ces molécules organiques.

