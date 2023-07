Leur immeuble inondé 4 fois en un an: «c’est un stress incroyable»

Des résidents de la rue Parthenais à Montréal ont vécu leur quatrième infiltration d’eau en un an lors des orages violents de jeudi après-midi et craignent que leur situation se détériore davantage.

Un plan d’urgence a récemment été mis en place, ce qui a permis aux copropriétaires de l’immeuble de limiter les dégâts subis cette semaine aux espaces communs, avec notamment l’installation de sacs de sable.

Cependant, leur problème de dégâts d’eau persiste alors que la facture continue de monter.

«C’est un stress incroyable, partage un membre du CA de la copropriété Square Cartier, Daniel Vaudrin. Au mois de mars, on a voté une cotisation spéciale de 750 000$ pour faire les réparations des unités qui ont été inondées le 13 septembre 2022, mais là, il y aura un autre montant à débourser.»

Malgré ces problèmes qui perdurent liés à des défaillances au niveau de l’aqueduc municipal, des projets résidentiels sont en voie d’être lancés dans le secteur.

C’est donc pourquoi les membres du conseil d’administration ont intenté une poursuite contre la Ville de Montréal.

«Clairement on a des problèmes d’égouts ici, et on a des projets qui sont peut-être sur le bord de se lancer, affirme M. Vaudrin. On demande à la Ville d’arrêter ces projets-là parce que pour nous c’est insoutenable et il n’y a pas de solution pour évacuer ces eaux-là.»

«Est-ce qu’on va bâtir encore plus chez nous pour être inondé encore davantage? On ne veut pas ça», ajoute-t-il.

Ces problématiques s’ajoutent au fait que les résidents peinent à trouver des assureurs afin de les couvrir contre ces intempéries.

