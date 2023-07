Météo extrême: investir dans de meilleures infrastructures est «très rentable»

Avec la multiplication des événements de météo extrême, nos infrastructures sont-elles suffisamment solides et bien conçues pour résister aux intempéries?

TVA Nouvelles a posé la question à un expert.

«C’est certain que le réseau a été conçu sur [la base de] données historiques. [...] Quand ces données-là changent, ça va nous demander de nous adapter», a déclaré Yannick Hémond, professeur de climatologie au département de géographie à l’UQÀM.

Il estime qu’il faut «prévoir le pire et on fait fois deux».

«C’est notre environnement bâti au complet qu’on doit revoir [...] Des grands stationnements asphaltés, ce n’est plus de notre époque», affirme-t-il.

Le gravier, par exemple, peut être une alternative intéressante au bitume, selon M. Hémond.

«Le sol va absorber plus l’eau, il va y avoir moins de ruissellement», ce qui est un problème important dans les villes, où notre «réseau d’égout n’est pas conçu pour recevoir autant d’eau en si peu de temps».

Notre expert confirme que les alternatives existent.

«La question n’est pas de savoir si ça existe, ça existe, mais ça va nous demander de revoir notre façon de faire. Par exemple, aller au plus bas soumissionnaire, ça ne tiendra plus la route»

puisque les conditions climatiques changent, «il va falloir qu’on y investisse l’argent nécessaire, parce que oui, ça va coûter malheureusement plus cher» pour éviter certaines interventions à répétition.

Investir dans de meilleures infrastructures plus durables est «très rentable», selon l’expert.

«Le Forum économique mondial a les chiffres les plus conservateurs et on sait qu’un dollar investi en prévention va rapporter 7 dollars lorsque vient le temps d’intervenir ou pour éviter certaines interventions», explique-t-il.

«Parfois on évite un événement, donc on ne sait pas qu’on a récupéré [notre argent]», précise-t-il.

Pour ce qui est de l’environnement déjà bâti, le professeur Hémond suggère de la protéger plutôt que de le modifier.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.