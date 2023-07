«Oppenheimer»: une bombe atomique sans effets par ordinateur pour Christopher Nolan... et d’autres petits secrets

Écrit et réalisé par Christopher Nolan, Oppenheimer s’intéresse à J. Robert Oppenheimer, père de la bombe atomique américaine. Et, outre Cillian Murphy dans le rôle principal, la distribution comprend Casey Affleck, Emily Blunt, Matt Damon, Rami Malek et Florence Pugh.

Voici cinq secrets de production du film.

Robert Pattinson...

Si Oppenheimer a vu le jour, c’est grâce à Robert Pattinson. En effet, l’acteur de Tenet a offert en cadeau de fin de tournage un recueil de discours d’Oppenheimer à Christopher Nolan en guise de clin d’œil à la référence au scientifique dans le long métrage de science-fiction. Christopher Nolan a plongé dans l’ouvrage avec passion et a décrit le but qu’il s’est fixé avec Oppenheimer: «Je voulais emmener les spectateurs à l’intérieur du cerveau et de la vie de la personne au centre du plus grand bouleversement historique. Qu’on le veuille ou non, J. Robert Oppenheimer est la personne la plus importante qui ait vécu. C’est lui qui a créé le monde dans lequel nous vivons... pour le meilleur et pour le pire. Et son histoire doit être vue pour être crue.»

Batman

«J’ai rencontré Chris il y a 20 ans et, à l’époque, j’étais déjà fan de son travail parce que j’avais vu Memento et Insomnie», a détaillé Cillian Murphy. Il conserve de cette rencontre un souvenir inoubliable puisqu’il passait les auditions de Batman – Le commencement pour tenter de décrocher le rôle de... Batman. Finalement, le cinéaste l’a choisi pour Scarecrow. «Quand Christopher Nolan vous demande quelque chose, quelle que soit l’importance du rôle, on accepte. Je ne m’attendais pas du tout à ce qu’il m’appelle pour m’offrir le rôle d’Oppenheimer, mais c’est ce qu’il a fait. Quand j’ai raccroché, je suis resté assis, immobile, complètement sonné. Je me sentais tellement chanceux. Puis nous nous sommes mis au travail.»

Reconstruire

Le projet ultrasecret de développement de la bombe nucléaire, le projet Manhattan, avait établi ses quartiers à Los Alamos, une ville du Nouveau-Mexique. Christopher Nolan a envisagé de poser ses caméras IMAX dans la localité puisque plusieurs bâtiments de l’époque ont été préservés. Malheureusement, la présence de structures plus récentes – dont un Starbucks – aurait obligé les équipes de postproduction à les effacer au montage, ce qui aurait fait augmenter le budget de 100 millions $. Les décorateurs ont donc construit les extérieurs à Ghost Ranch, dans le même État, tandis que les intérieurs étaient tournés à Los Alamos. Cillian Murphy et Emily Blunt, qui tient le rôle de son épouse, ont donc filmé des scènes dans l’ancienne maison des Oppenheimer.

Non à l’armée

Christopher Nolan a obtenu l’autorisation de tourner à White Sands, lieu du premier essai nucléaire auquel Oppenheimer avait donné le nom de code Trinity. Mais comme l’endroit demeure une base militaire active à ce jour, la production aurait dû couper tout contact avec l’extérieur et cesser de filmer environ huit heures par jour, ce qui n’était pas possible. Le cinéaste a donc décidé de faire construire sa propre version de Trinity à Belen, au Nouveau-Mexique.

Aucune image générée par ordinateur

Dès le début de la production, Christopher Nolan et Hoyte van Hoytema, son directeur de la photographie, ont fait savoir à Scott Fisher et à Andrew Jackson, les superviseurs des effets spéciaux, qu’il n’y aurait aucune image générée par ordinateur. Les deux hommes ont alors entrepris une série de tests pour recréer l’explosion nucléaire et son champignon caractéristique en format IMAX. Ils ont ainsi essayé de jeter de la peinture contre un mur, d’écraser des balles de ping-pong, etc., et la méthode utilisée par les superviseurs d’effets spéciaux demeure un secret!

Oppenheimer arrive sur les écrans de la province le 21 juillet.