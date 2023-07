Prolonger la durée de vie d'une voiture pour économiser

La valeur des véhicules neufs a augmenté de 25% dans la dernière année en raison de l’inflation et la hausse du coût de la vie. Un chiffre qui pousse les propriétaires à conserver et prolonger la durée de vie de leurs voitures actuelles afin d’économiser.

«On a beaucoup plus de clients qui se présentent au comptoir pour se procurer des pièces d’autos usagées d’origine. Ça leur fait économiser beaucoup d’argent et ça évite de produire d’autres pièces», précise le président de l’Association des recycleurs de pièces d’autos, Pierre Robitaille.

La pandémie a créé une pénurie de pièces d’autos neuves, d’où la raison de longs délais de livraison. C’est pourquoi les clients ont tendance à se tourner vers les pièces d’usagers, depuis trois ans. «Les pièces d’autos usagers ce n’est plus comme c’était avant. C’est beaucoup plus structuré. Elles sont vérifiées, testées et garanties jusqu’à un an. Ce qui est très bien pour les consommateurs», commente le président.

Aux comptoirs, la demande a explosé depuis la pandémie. Avec la technologie, il est facile de faire un diagnostic de sa voiture via différentes plateformes. Les clients se présentent donc aux comptoirs en sachant déjà leurs besoins en pièces usagées.

Comment garder sa voiture plus longtemps?

La meilleure façon de garder sa voiture plus longtemps est de bien l’entretenir, selon les conseils de M. Robitaille. «Tant que la carrosserie est bonne et que la mécanique va bien, un véhicule peut durer plusieurs années. Cela dépend toujours de la manière dont on entretient notre véhicule», note-t-il.

Lors de votre rendez-vous au garagiste, le président conseille de demander à voir les pièces usagées afin de voir le comparatif avec les pièces neuves. «Ceci peut éviter d’en produire d’autres en même temps d’économiser en activité industrielle polluante», ajoute-t-il.