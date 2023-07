Un Québécois en prison aux États-Unis après avoir piraté des milliers de cartes-cadeaux

Un Québécois vient d’être condamné à près de cinq ans de prison aux États-Unis et à payer une amende de plus de 800 000 $ américains pour avoir mis en vente sur le Web des milliers de cartes-cadeaux piratées.

Selon les autorités américaines, Richard Verret était à la tête d’un site illégal de revente « de cartes-cadeaux de grandes chaînes de restaurants, de magasins, de lieux de divertissement et d'autres chaînes de commerce de détail ».

Le résident de Québec a été arrêté en avril 2022 à l’aéroport d’Orlando, en Floride, puis transféré en Louisiane, où il avait été accusé un mois plus tôt.

Verret, 41 ans, faisait face à cinq chefs d’accusation « de sollicitation non autorisée de dispositifs d'accès » et un chef de « trafic de dispositifs d'accès contrefaits ».

Technique simple

Sa technique de fraude était assez simple : il se procurait des cartes-cadeaux qu’il savait actives, puis identifiait un grand nombre de numéros similaires qui avaient aussi été émis par les détaillants.

Verret déterminait ensuite si les numéros qu'il avait obtenus avaient des soldes restants qui pouvaient être utilisés et dépensés.

Comme il est possible d’utiliser une carte-cadeau à travers des applications mobiles ou des sites d’achats en ligne, Verret pouvait « accéder aux soldes des comptes et dépenser les fonds sans jamais avoir la possession réelle et physique de la carte-cadeau », peut-on lire dans le résumé conjoint des faits présenté lors de son plaidoyer de culpabilité.

Verret a opéré de la sorte depuis au moins 2018, selon les autorités américaines.

Bas prix

Ces cartes-cadeaux étaient ensuite mises en vente à des prix dérisoires sur des sites contrôlés par Verret. On pouvait notamment de se procurer pour 5 dollars américains une carte d’une valeur de 25 dollars chez un supermarché populaire ou pour 250 dollars, une valeur de 1000 dollars chez un magasin de meubles.

En février 2022, l’un des sites de Verret offrait plus de 550 000 cartes cadeaux provenant de 500 entreprises différentes. Le tout était évalué à environ 22 millions de dollars américains, soit plus de 29 millions de dollars canadiens, selon les estimations des autorités américaines.

Les sites Web ne sont plus actifs et ont depuis été saisis par les autorités américaines, peut-on lire sur une notice qui fait office de page d’accueil.

Capture d'écran tirée du site Web www.miami24k.com

Selon des captures d’écran déposées en preuve par les procureurs américains, Verret a affirmé en 2019 faire environ 900$ par jour avec ses sites web de revente de cartes cadeaux.

Verret a finalement plaidé coupable à une accusation réduite en septembre 2022. Il a été condamné à la fin juin à 57 mois de prison et à restituer plus de 810 000 dollars américains.

L’homme, qui n’a pas d’antécédents criminels au Québec, a porté sa sentence en appel.