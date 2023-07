Un record de 69 vols de véhicules en 2023 à l'aéroport Montréal-Trudeau

Les vols de voitures demeurent toujours un fléau à Montréal. L’aéroport Montréal-Trudeau n'est pas épargné par ce phénomène, avec un record de 69 vols de véhicules depuis le début de l'année 2023.

Un voyageur a confié à notre journaliste de TVA Nouvelles avoir vécu cette situation, alors qu’il était à l’extérieur du pays.

C’est lors de son voyage de sept jours en Jamaïque que Francis St-Pierre s’est fait voler sa voiture dans le stationnement de l’aéroport Montréal-Trudeau.

À son retour de voyage, sept jours plus tard, Francis ne retrouvait plus sa voiture dans le stationnement. Celui-ci a bien vite réalisé que sa voiture de marque Genesis avait été malheureusement volée.

Francis avait déboursé 300 dollars pour stationner sa voiture à cet endroit durant son voyage, un fait qui l’irrite davantage.

«Si on paye un montant de la sorte, on s’attend à avoir une sécurité pour protéger notre véhicule. La sécurité laisse à désirer ici. C’est terminé le stationnement à l’aéroport, ça ne me tente plus d’avoir un stress quand je suis en voyage de me demander si mon véhicule va être là quand je vais revenir ou pas», mentionne François St-Pierre, la victime du vol à l’aéroport.

Une employée de l’aéroport lui a confirmé qu’un individu était effectivement parti avec son véhicule lorsqu’il était toujours en Jamaïque.

Une année record de véhicules volés à l’aéroport

En 2022, 30 véhicules à moteur ont été volés à l’aéroport Montréal-Trudeau. En 2023, on parle d’un record de 69 vols de véhicules à cet endroit, alors que l’année est loin d’être terminée.

«Le vol s’est déplacé le long du chemin de côte de l’Est, près des hôtels et des stationnements autour de l’aéroport Montréal-Trudeau», confirme le vice-président du développement des Affaires et Distribution de Repérage Tag Tracking, Freddy Marcantonio.

Le SPVM collabore avec l’aéroport pour éviter ces vols de véhicule.