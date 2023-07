Voici la meilleure boisson pour s’hydrater

Quand vous avez soif, quels sont les breuvages qui peuvent vous garder hydratés? Des chercheurs vous dévoilent la réponse qui peut être surprenante pour certains.

Plusieurs penseront peut-être au classique verre d’eau, mais il ne s’agit pas de la boisson la plus hydratante, selon une étude de l’Université St Andrews en Écosse.

Les experts ont réalisé que, bien que l’eau soit un bon choix, les breuvages légèrement sucrés ou protéinés sont une meilleure option pour rester hydraté plus longtemps, a rapporté le média américain CNN.

Le lait serait donc un meilleur choix que de l’eau, par exemple. Il contient du sucre (lactose) et des protéines qui contribuent à ralentir l’évacuation des liquides de l'estomac et à maintenir l'hydratation sur une plus longue période.

Le lait contient également du sodium, qui agit comme une éponge et qui retient l'eau dans le corps, ce qui réduit la production d'urine.

Selon Ronald Maughan, professeur à l'école de médecine de St Andrews et auteur de l'étude, la raison est liée à la façon dont notre corps réagit aux boissons. L'un des facteurs est le volume d'une boisson donnée: plus vous buvez, plus vite la boisson se vide de votre estomac et est absorbée dans la circulation sanguine, où elle peut diluer les fluides du corps et vous hydrater.

Les boissons non recommandées pour s’hydrater

Toutefois, il faut faire attention: les boissons contenant des sucres plus concentrés, comme les jus de fruits ou les boissons gazeuses, ne sont pas aussi hydratantes que les autres boissons à faible teneur en sucre.

Elles peuvent passer un peu plus de temps dans l'estomac et se vider plus lentement que l'eau ordinaire, mais une fois que ces boissons pénètrent dans l'intestin grêle, leur forte concentration en sucre se dilue au cours d'un processus physiologique appelé osmose. Ce processus «tire» l'eau du corps vers l'intestin grêle pour diluer les sucres contenus dans ces boissons. Techniquement, tout ce qui se trouve dans l'intestin est à l'extérieur de votre corps.

Les jus et les sodas sont non seulement moins hydratants, mais ils contiennent des sucres et des calories supplémentaires qui ne nous rassasient pas autant que les aliments solides. S'il faut choisir entre un soda et de l'eau pour s'hydrater, optez toujours pour l'eau.