Hamburger ou hot-dog: quel est le meilleur choix pour la santé?

Aliments classiques du barbecue, les hamburgers et les hot-dogs sont un repas très populaire auprès des Québécois. Des experts vous dévoilent le meilleur choix santé entre ces deux options.

Il est important de se rappeler que «les hamburgers et les hot-dogs sont des aliments hypercaloriques, dont la teneur en graisses saturées est plus élevée que celle d'autres sources de viande», a rapporté Ben Schuff, diététicien-nutritionniste agréé et directeur de la naturopathie et de la nutrition à BIÂN Chicago au «New York Post».

Toutefois, en ce qui concerne les valeurs nutritionnelles globales, les hamburgers préparés avec de la viande maigre et garnis de légumes ont tendance à offrir une meilleure source de protéines, de graisses saines et de nutriments essentiels, selon Melissa Wasserman Baker, diététicienne basée à New York.

«Les hamburgers, souvent préparés avec du bœuf haché, peuvent fournir une quantité importante de protéines, de fer et d'autres nutriments essentiels», a ajouté Ben Schuff. «Cependant, ils sont plus riches en graisses saturées et en calories.»

De leur côté, les hot-dogs sont moins caloriques et moins gras, mais ils peuvent contenir plus de sodium et d'ingrédients transformés.

Selon l'École de santé publique de l'Université de Harvard, les aliments ultra-transformés qui contiennent beaucoup de sodium, comme les hot-dogs, la charcuterie et le bacon, sont liés à un risque plus élevé d'hypertension artérielle, de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux.

M. Schuff a finalement souligné qu’il est beaucoup plus facile de trouver des alternatives santé pour les hamburgers que pour les hot-dogs.