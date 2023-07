Il marchera plus de 30 jours pour la cause du cancer

Le pèlerinage de Compostelle est une démarche spirituelle réalisée par des personnes qui souhaitent se rassembler ou faire honneur à une personne décédée.

C’est le cas de Marc Prénovost, qui effectue le périple pour rendre hommage à une amie, tout en amassant des fonds au profit de l’Institut de recherche clinique de Montréal.

Son amie du secondaire, Mylène, aurait aimé prendre part au défi du chemin de Compostelle en 2019. Cependant, son état de santé ne lui permettait pas.

Marc et Mylène ont tenté de trouver un moyen de faire un chemin réduit de Compostelle afin qu’elle puisse vivre le pèlerinage. Cependant, mission impossible, Marc a dû le faire seul.

Malheureusement, Mylène est décédée en 2020 du cancer. Trois ans plus tard, Marc souhaite lui faire honneur en faisant un second périple sur le chemin de Compostelle, mais plus long et plus complexe.

Celui-ci amasse des fonds pour la cause qui tenait à cœur à Mylène, celle de la recherche sur les cancers métastatiques à l’Institut de recherche clinique de Montréal.

«J’ai voulu amener un sens à ce voyage. Je voulais continuer ce qu’elle faisait», ajoute-t-il.

Un long périple complexe

Le 2 septembre, Marc Prénovost s’envolera vers Biarritz. À partir du 4 septembre, il commencera à marcher sur le chemin de Compostelle pour environ 31 à 33 jours. Une moyenne de 28 km par jour, parfois même 40km par jour, tout dépendant des conditions météorologiques.

«J’ose croire qu’elle est contente. C’est le genre de chose qu’elle-même aurait fait. Elle aurait été si fière», insiste Marc.

Pendant les moments difficiles du périple, Marc aura une pensée pour son amie. Elle, qui l’avait déjà aidé auparavant, lorsqu’il effectuait son premier chemin de Compostelle.

«Pendant mon premier défi, je l’avais contacté lorsque j’avais des moments difficiles. Elle m’avait aidé, on s’était parlé, elle était si bonne pour encourager. Elle m’avait même écrit des lettres que je lisais lors des moments plus difficiles. Je vais les apporter pour le prochain», commente Marc.

L’athlète devra s’adapter en fonction des conditions météorologiques. «C’est plus difficile lorsqu’il fait chaud et qu’il pleut beaucoup, on s’adapte... Tu dois te préparer en conséquence», note-t-il.

Actuellement, Marc Prénovost a amassé plus de 7000$ pour la cause de sa tendre amie. Son objectif du départ était de 4500$, et maintenant il est proche de doubler, des chiffres qui lui font grandement plaisir.