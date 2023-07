Il reçoit plus de 150 transfusions en attente d’une greffe: «c’est ce qui m’a maintenu en vie»

Dans l’attente d’une greffe, Yves Leblanc a reçu plus de 150 transfusions, et souhaite maintenant sensibiliser le public à l’importance de donner du sang, alors qu’Héma-Québec note une baisse marquée dans la prise de rendez-vous cet été.

C’est à la suite du diagnostic d’une aplasie médullaire, similaire à la leucémie, qu’il a dû subir une greffe de cellules souches.

Dans l’attente de celle-ci, il a reçu plus de 150 transfusions afin de lui permettre de survivre.

«C’est ce qui m’a maintenu en vie, dit-il. Donc effectivement, les gens, surtout les jeunes, je leur lance un appel. Sensibilisons nos jeunes à l’importance du don de sang.»

En cette période estivale, Héma-Québec note une diminution marquée dans le nombre de prises de rendez-vous.

«Actuellement, on a besoin de 500 dons de plus par semaine, explique la porte-parole d’Héma-Québec, Josée Larivée. On a observé depuis le 24 juin que les Québécois ont la tête aux vacances. Si vous avez la possibilité de prendre une heure de votre temps, venez donner du sang.»

L’organisme ne note cependant pas de baisse dans ses réserves de sang.

Les personnes désirant donner du sang peuvent le faire en prenant un rendez-vous sur le site internet d’Héma-Québec.

