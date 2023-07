Une femme de 24 ans est portée disparue à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide du public pour retrouver une jeune femme de 24 ans.

Grâce à l'enquête qui évolue, la police confirme que la jeune femme disparue, Isabelle Fortier, a été vue pour la dernière fois le 11 juillet 2023 dans le stationnement d’un commerce de l’arrondissement de Beauport, situé au 1375 boulevard des Chutes. Elle n’a pas été vue depuis.

Avec ces nouvelles informations, le poste de commandement mobile se déplacera dans ce secteur. Les citoyens qui pourraient détenir des informations sur la disparition de Mme Fortier sont invités à venir rencontrer les enquêteurs.

Isabelle Fortier mesure 1,65 m (5 pi, 4 po) et pèse 52 kg (114 lb). Elle a les cheveux bruns, les yeux bruns et parle également français et anglais.

Les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Le poste de commandement ainsi que l’Unité de recherche et de sauvetage du SPVQ étaient auparavant dans le stationnement à l’intersection de la rue Dorchester et de la rue Sainte-Hélène. Le déplacement vers le nouveau site est imminent.