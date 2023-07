Une manifestation pour le respect des voies cyclables en tout temps

Des cyclistes se sont réunis dimanche afin de manifester contre des automobilistes qui se garent sur une piste cyclable, devant une église dans le nord de Montréal.

Chaque dimanche, à la messe prévue entre 10h30 et 11h30, des voitures se stationnent à l’endroit des pistes cyclables. Une situation très déplorée par les cyclistes, puisque l’accès est obstrué, ce qui met à risque leur sécurité.

C’est pourquoi quelques familles à vélo se sont réunies dimanche pour éviter que ces voitures se garent devant l’église en question.

Un citoyen du quartier, Stéphane Grandgirard, milite pour cette cause depuis plus d’un an. Celui-ci souhaite un appui de la part des policiers et des maires.

«Cela me tient à cœur, parce qu’en août 2022, j’étais à vélo avec mes enfants de 8 et 11 ans et une voiture nous a frôlés. On a failli avoir un accident. La piste cyclable était occupée par des véhicules», exprime-t-il.

M. Beauregard a alerté le poste de police de la Ville, mais aucune démarche n’a pu être mise de l’avant pour éviter ce genre de situation, même réponse pour la brigade de mobilité.

Celui-ci est en contact avec la mairie depuis deux mois. «Ils m’ont dit qu’ils étaient au courant de la problématique depuis plusieurs années. Ils ont besoin d’encore deux ou trois mois de travail avec les ingénieurs pour essayer de traiter le problème», ajoute M. Beauregard.

Avec l’aide de Vélorution, le citoyen a pu organiser cet évènement dimanche pour faire avancer les choses.