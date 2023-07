Une pilule contraceptive vendue sans ordonnance aux États-Unis donne espoir pour le Canada

«Opill», la première pilule contraceptive sans ordonnance autorisée par les États-Unis jeudi, est «une très bonne nouvelle pour les femmes» même pour le Canada, mentionne la directrice générale de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, Dre Diane Francoeur.

«Chaque fois que nous avons une avancée pour rendre la contraception plus accessible, c’est toujours une très bonne nouvelle», ajoute Dr Francoeur.

Cette pilule contraceptive, la «Opill» ne présente aucun effet secondaire ou contre-indication à l’utilisation.

Pour Dre Francoeur, le meilleur des mondes serait que ce soit la même situation ici au Canada, un accès sans-ordonnance pour les pilules contraceptives. «On a encore beaucoup de travail à faire, mais on s’y met», commente-t-elle.

Cependant, le problème reste l’aspect financier. Lorsqu’un médicament est en vente libre dans les commerces, les assurances ne couvrent pas le tout. «Bonne nouvelle, mais c’est encore les femmes qui doivent piger dans leurs portefeuilles pour se permettre une contraception», mentionne la directrice générale.

Des prescriptions difficiles à obtenir

Le manque de médecins de famille rend l’accès aux rendez-vous très difficile pour les femmes au Canada, d'où le problème où les prescriptions sont aussi difficiles à obtenir. Pour Dre Francoeur, la décision des États-Unis est une belle initiative.

«Cela démontre que quand on sort des cadres habituels, on est capable de rendre service aux gens et de les soigner. Elles peuvent avoir accès à cette protection sans rendez-vous annuel. C’est un rendez-vous qui n’existe presque plus, donc les Canadiennes devraient avoir cette chance aussi», insiste-t-elle.

Dre Francoeur rappelle que la contraception hormonale est parmi les méthodes les plus efficaces. Cependant, les médicaments doivent être pris à la même heure tous les jours pour éviter des saignements irréguliers.