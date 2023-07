Volée à sa famille au Guatemala: adoptée par des Québécois, elle a découvert qu’elle avait été victime d’un réseau de trafic d’enfants

Volée à sa famille au Guatemala alors qu’elle n’avait que quelques heures de vie, une jeune femme adoptée par un couple de Québécois a récemment découvert, après avoir retrouvé sa mère biologique, qu’elle avait été victime d’un vaste réseau de trafic d’enfants.

«J’étais vraiment en colère lorsque je l’ai découvert. Je ne comprenais pas comment ça se pouvait que ce soit arrivé ici, au Québec, et il n’y a pas si longtemps que ça [...]», s’insurge Marjorie Normandin, aujourd’hui âgée de 30 ans.

Plusieurs adoptions illégales d’enfants ont eu lieu dans ce pays d’Amérique centrale, pendant la guerre civile qui y sévissait, spécifiquement dans les années 1980 et 1990. Ainsi, des centaines, voire des milliers de bébés ont été arrachés à leurs mères sans leur consentement.

Le réseau était bien ficelé, puisque les parents adoptifs de Marjorie au Québec ne se doutaient de rien. Tout semblait conforme, alors que les documents d’adoption sont signés et authentifiés par les instances gouvernementales guatémaltèques.

Mais la fondation Racines perdues, qui aide des Guatémaltèques à retrouver leur famille biologique, a révélé l’existence de plusieurs stratagèmes frauduleux lors de ces adoptions (voir autre texte).

Retrouver ses racines

C’est en 2018, après un premier voyage dans son pays natal, que Marjorie a le désir de retrouver sa famille biologique.

Après des années de recherches infructueuses, elle retourne cette fois dans sa ville natale, à Guatemala City. Elle y affiche ses propres photos dans le but de retrouver sa mère.

Son travail porte fruit, puisque quelques mois plus tard, une femme qui prétend être sa mère la contacte sur internet via Messenger. La femme de 56 ans, qui demeure maintenant aux États-Unis, lui affirme qu’elle a six demi-frères et demi-sœurs.

«Au début, je n’y croyais pas. Je lui ai posé un paquet de questions, et les dates et les noms concordaient avec mon dossier d’adoption», relate Marjorie.

Puis, un test ADN confirme qu’il s’agit bel et bien de sa mère biologique.

«À partir de là, j’ai commencé à l’appeler maman. C’est encore difficile pour moi de mettre des émotions sur tout ça, disons que ça a déboulé», affirme Marjorie, travailleuse sociale à Montréal. Quant à son père biologique, il serait décédé, selon les informations que détient sa mère.

En août dernier, elle décide d'aller rendre visite à sa mère en personne, en Caroline du Nord. Elle y fait aussi la connaissance de ses trois demi-sœurs. «C’était beaucoup, disons que c’était des émotions en montagnes russes», raconte la jeune femme.

Mais l’histoire de sa naissance que lui raconte sa mère la bouleverse.

Enlevée après l’accouchement

«Elle m’a dit qu’elle m’a accouchée, j’ai ensuite passé la journée au complet avec elle, puis, le soir, des infirmières sont venues me chercher pour me faire des tests et des prises de sang. Mais on ne m’a jamais ramenée», rapporte-t-elle.

Née sous le nom de Marjorie Lopez en décembre 1992, elle a ensuite été adoptée par un couple de Québécois six mois plus tard, grâce à l’aide d’une avocate et notaire guatémaltèque nommée Susana Gonzalez Munoz.

C'est ensuite dans une chambre d'hôtel, désignée par Mme Gonzalez Munoz, que ses parents adoptifs se sont rendus pour recevoir leur poupon, en juin 1993.

«Ma mère adoptive avait entendu parler d’elle de bouche à oreille», affirme Marjorie. «Ils ont payé pour, selon ce qu'ils savaient, ce qui représentait les frais d'avocat, etc.», ajoute-t-elle, précisant que ses parents adoptifs n'ont jamais douté de la légalité de l'adoption.

Quelques années auparavant, l’avocate avait fait les manchettes dans Le Journal de Montréal concernant des reportages sur l’adoption d’enfants du Guatemala. Dans un article publié en mars 1987, elle démentait la possible existence d’un réseau de trafic d’enfants.

Mystère

Par ailleurs, entre sa naissance à l’hôpital San Juan de Dios et son adoption six mois plus tard, Marjorie n’a aucun indice qui lui permettrait de savoir où elle a vécu et dans quelles conditions.

Un «grand mystère» qu’elle souhaite aujourd’hui élucider. «Ma mère a posé des questions pour savoir j’étais où, mais personne ne lui a jamais rien dit», dit-elle.

D’autres rencontres

Au cours des derniers mois, Marjorie s’est aussi rendue dans le village natal de sa mère au Guatemala, à Asuncion Mita, où elle a fait la connaissance de sa famille élargie.

«Tout le monde m’attendait, tout le monde avait hâte de me voir. C’était spécial, puisque ce sont des gens que je ne connais pas, mais eux m’attendaient», raconte-t-elle avec émotion. Elle prévoit d’ailleurs y retourner à la fin de l’été.

Des Québécois à la recherche de leur famille

Au moins une trentaine de Québécois adoptés au Guatemala dans les années 1980 et 1990 sont activement à la recherche de leur famille biologique, afin de connaître les circonstances exactes de leur adoption.

C’est ce qu’affirme la fondation Racines perdues, qui leur vient en aide.

Depuis sa fondation en 2018, l’organisme a accompagné plus de 500 personnes d’origine guatémaltèque – adoptées par des Européens, des Américains et des Canadiens – dans leur quête de vérité.

La coordonnatrice de la fondation au Québec, Juana Laurin, a notamment aidé Marjorie Normandin à retrouver ses racines.

«Nous sommes conscients, lors de nos recherches, que c’est un choc pour l’adopté, mais aussi pour la famille biologique. Il faut être prudents et délicats, puisque c’est un peu comme ouvrir une plaie», dit la femme de 37 ans, aussi adoptée illégalement au Guatemala.

Après avoir elle-même retrouvé sa mère biologique en juin 2021, elle a appris qu’elle avait été placée en adoption sans le consentement de ses parents. C’est lors d’une hospitalisation, à l'âge de 8 mois, qu’elle a été enlevée.

En visite au Québec chez sa fille, la mère de Juana a raconté au Journal avoir passé par toute une gamme d’émotions dans les mois et années qui ont suivi. Elle affirme d'ailleurs qu'elle ne pourra jamais s'en remettre. «Tout le temps, j’étais triste. Il n’y avait rien que je puisse faire, je n’avais aucune information», témoigne Virginia Escobar, aujourd’hui âgée de 58 ans, au bout du fil.

Adoptions dénoncées

Au cours des dernières années, de nombreux reportages portant sur ces adoptions illégales au Guatemala ont été publiés, entre autres à Radio-Canada, ce qui a contribué à «faire bouger les choses», soutient la fondatrice de Racines perdues, Coline Fanon, née au Guatemala en 1986 sous le nom de Mariela SR. La femme, qui préfère taire son nom de famille par mesure de sécurité, multiplie les démarches et les sorties publiques pour faire connaître son histoire.

Mémoire collective

Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de chemin à faire, dit-elle.

Mme Fanon souhaiterait notamment que les gouvernements canadien et québécois reconnaissent l’existence de ce réseau de trafic d’enfants qui a eu cours dans son pays natal. «C’est un devoir de mémoire collective», affirme-t-elle.

Enlevée

Âgée de 37 ans, la mère de famille belge, d’origine guatémaltèque, a elle aussi été arrachée des bras de sa mère, alors qu’elle n’avait que 2 jours.

«J’avais de la fièvre et ma mère aussi. On m’a soi-disant transférée en service de néonatalogie pour être soignée, et puis j’ai disparu», raconte Mme Fanon.

Adoptée par un couple belge alors qu’elle avait 11 mois, Mme Fanon a appris sa «vraie histoire» en 2017, après avoir retrouvé sa mère biologique.

«On [le personnel hospitalier] a dit à ma mère que j’étais morte et qu’on m’avait amenée dans une fosse commune», relate-t-elle.

Attachée à un lit

Au terme de nombreuses recherches, elle a également appris que pendant les 11 mois qui ont précédé son adoption en Europe, elle a vécu dans des conditions de séquestration, dans une pouponnière clandestine. «Il y a eu des actes inhumains et des conditions inhumaines. J’étais avec d’autres enfants, attachée à un lit», décrit-elle.

Selon l’organisme, près de 4000 enfants pourraient avoir été adoptés illégalement au Guatemala, dont des centaines par des parents canadiens.

«Il y a eu des adoptions illégales, elles ne le sont pas toutes, mais la majorité l’est», affirme Mme Fanon.

Vaste réseau

«Il y a toutes sortes d’histoires, que ce soit des victimes des zones de massacre ou des blessés de guerre, des enfants volés dans des hôpitaux, ou encore des faux dossiers de maltraitance qui ont mené au retrait des autorités parentales [...]. Les identités, lieux de naissance, âges et lieux sont aussi parfois modifiés [...]. Il y avait plusieurs réseaux et certains avaient des connexions», énumère Mme Fanon.

Le Québec est désormais fermé aux adoptions d'enfants guatémaltèques depuis 2001.