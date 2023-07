Agriculture: un début de saison encourageant au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Si dans plusieurs régions du Québec, dame Nature a causé du fil à retordre aux agriculteurs, en mettant en péril les récoltes, ce n'est vraiment pas le cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean tire son épingle du jeu avec une saison particulièrement favorable jusqu'à maintenant.

«Début juin jusqu'à la mi-juin ça a été sec. Nos semences printanières, les grains qu'on enterre, c'était des conditions exceptionnelles», dit le président régional pour l’Union des producteurs agricoles (UPA), Mario Théberge.

«Vu que c'était sec, les producteurs ont été capables de faire leurs semis. On a eu de bonnes marges de temps pour les faire, donc cela a aidé beaucoup», ajoute le vice-président régional de l’UPA, Gérard Mathieu.

C’est le jour et la nuit, en comparaison à l'an dernier, où la saison a débuté plutôt tardivement.

«L'an passé, quand les producteurs récoltaient leur foin, il y en a qui s'enlisaient dans le champ tellement c'était humide, a souligné M. Mathieu. Les semences, ça s'est fait jusqu'en juillet l'année dernière tandis que cette année, au mois de mai, il y a eu beaucoup de superficies qui étaient déjà ensemencées.»

Les périodes de sécheresse des dernières semaines ont toutefois fait craindre le pire aux agriculteurs.

«C'est devenu sec, on est venu inquiet pour ça. On a sauvé la mise sur les fourrages et pour les productions maraîchers, c'est une saison qui devrait être bonne aussi. C'est une température tropicale qu'on a, il fait chaud, humide, les journées d'ensoleillement sont longues, il y a de la pluie, il n'en manque pas souvent. Le plan pousse presque à vue d'œil, donc la deuxième coupe s'annonce vraiment bonne contrairement à d'autres régions où les producteurs ont perdu leurs récoltes», indique M. Théberge.

C’est le cas en Montérégie, en Estrie et dans Chaudière-Appalaches où certains agriculteurs craignent de perdre leurs récoltes en raison des grandes quantités de pluies reçues.

«Dans les plans de fraise, il y a de la pourriture, ils ne peuvent pas récolter, il y a trop d'humidité. Ça prend de la pluie, mais ça prend un juste milieu», rappelle le vice-président régional de l’UPA.

Par ailleurs, la saison du bleuet débutera sous peu, en août. Jusqu’à présent, la saison s’annonce prometteuse.