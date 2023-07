Animaux tués au Parc Oméga: le deuxième accusé plaide coupable

Mathieu Godard, entré par effraction au Parc Oméga en novembre 2022 pour y abattre plusieurs animaux, a plaidé coupable à cinq chefs d’accusation lundi matin.

L’homme de 47 ans avait été remis en liberté sous certaines conditions, dont l'interdiction de se trouver au Parc Oméga et l'obligation de respecter un couvre-feu.

Rappelons que Jeremiah Mathias-Polson, 21 ans, avait lui aussi plaidé coupable, puis écopé de 10 mois de prison.

Les braconniers transportaient des armes à feu non enregistrées et de façon non sécuritaire.

Les deux hommes avaient été arrêtés alors qu’ils tentaient de quitter le parc.

Au moment de l’arrestation, quatre carcasses de sangliers et une de wapiti avaient été retrouvées dans le véhicule, en plus d’armes à feu et d’alcool.

Il faudra encore quelques mois pour connaître la sentence.

Un rapport a été demandé par l’avocat de M. Godard afin d’évaluer son état physique et mental au moment des faits.

L’accusé sera de retour en cour en septembre prochain.

- Avec les informations d'Étienne Malouin