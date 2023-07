Bebe Rexha partage le texto de son petit ami critiquant son poids

Bebe Rexha a posté des SMS présumés de son petit ami Keyan Safyari qui la critiquait pour avoir pris du poids, suscitant des rumeurs selon lesquelles le couple se serait séparé.

La chanteuse de 33 ans a partagé dans ses Stories Instagram, dimanche, une capture d'écran du texto présumé dans lequel son compagnon de 39 ans déclarait qu'il essayait juste d'être «honnête» avec elle à propos de son apparence.

«Hey. Je n'ai jamais dit que tu n'étais pas belle et je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas. En fait, j'ai dit à quel point tu étais belle et à quel point je t'aimais, peut-on lire dans le message. Mais j'ai toujours dit que je serais honnête avec toi et ton visage changeait alors je t'ai dit que c'était le cas.»

«C'était la conversation que nous avions et c'est toi qui as demandé... a-t-il poursuivi. Parce que je me soucie de toi, tu préférerais que je te mente? Tu as pris 15 kilos évidemment tu as pris du poids et ton visage change? Dois-je juste prétendre que ça ne s'est pas produit et que ce n'est rien? Enfin, j'ai pris 1 kilo et demi et tu m'as qualifié de joufflu et de gros. Ça ne veut pas dire que tu ne m'aimes pas.»

«Si tu essaies de trouver des raisons de rompre, ça a du sens... mais ce n'est pas la vraie raison. Si tu n'es pas satisfaite de moi/de toi-même/de la vie et que tu ne vois pas d'avenir entre nous alors ça va, et c'est la raison. N'utilise pas quelque chose comme ça pour transformer ta colère ou ton anxiété ou toute insécurité que tu pourrais avoir en arme. Tu sais que je t'ai toujours trouvé belle et je t'ai aimé quoi qu'il arrive.»

Le prétendu texto se terminait par: «Dis-moi si tu veux parler si tu as besoin de plus de clarté. Je t'aime.»

Le directeur de la photographie n'a pas encore évoqué ses messages présumés.