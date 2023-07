Chaleur: comment bien choisir sa gourde?

Lorsqu’il fait chaud, il est important de bien s’hydrater, et pour cela, garder une eau fraîche à portée de main est essentiel. Voici quelques conseils pour choisir la gourde idéale cet été.

Une bonne gourde devrait être:

- isotherme et pratique pour pouvoir être transporté partout et facilement tout en gardant le contenu frais le plus longtemps possible;

- sans danger pour la santé, notamment si elle est en plastique, le mieux est de s’assurer qu’elle ne contienne pas de bisphénol A (BPA), cette substance chimique qui augmente les risques de problèmes pour la santé;

- réutilisable et facile à nettoyer, en optant par exemple pour une bouteille qui va au lave-vaisselle ou qui possède un large goulot.