Elton John témoigne au procès de Kevin Spacey à Londres

Elton John a comparu lundi, par visioconférence, comme témoin de la défense au procès de l'acteur américain Kevin Spacey, jugé à Londres pour agressions sexuelles.

Kevin Spacey, 63 ans, lequel est jugé depuis fin juin, a plaidé non coupable de 12 charges d'agressions sexuelles sur quatre hommes entre 2001 et 2013, notamment à partir de 2004 lorsqu'il était directeur du théâtre londonien Old Vic.

Un homme accuse Kevin Spacey de l'avoir agressé sexuellement, alors qu'il conduisait l'acteur à un gala de charité chez Elton John «au début des années 2000».

«Il m'a saisi tellement fort [les parties intimes] que j'ai failli faire une sortie de route», avait expliqué le plaignant lors de son interrogatoire.

«C'était un geste doux [...] et c'était dans mon esprit romantique», avait rétorqué jeudi M. Spacey, niant tout comportement «violent, agressif» ou «douloureux».

Témoignant depuis Monaco, Elton John a confirmé se souvenir de la présence de Kevin Spacey au début des années 2000 à ce bal annuel à Windsor, à l'ouest de Londres.

«Il est arrivé avec une cravate blanche», a affirmé le chanteur.

«Il est venu en jet privé et est venu directement au bal», a ajouté Elton John, précisant que l'acteur avait dormi chez lui ce soir-là.

Le mari d'Elton John, David Furnish, a également témoigné de la présence de Kevin Spacey à cet événement mondain: «C'était un acteur oscarisé, il y avait beaucoup d'enthousiasme à l'idée qu'il soit au bal.»

Vêtu d'un costume gris et d'une cravate à pois, Kevin Spacey a écouté les témoignages des deux hommes à partir de la Crown Court de Londres.

La semaine dernière, il a rejeté en bloc les accusations, évoquant des relations «consenties» et dénonçant le «faible» dossier de l'accusation.

Le procès de l'acteur doit durer un mois. Il encourt jusqu'à la prison à vie.