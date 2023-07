Emily Blunt dément prendre sa retraite

Emily Blunt a affirmé qu'elle n'avait pas l'intention de quitter Hollywood.

Interviewée par Deadline, la star du Diable s'habille en Prada a abordé les articles suggérant qu'elle prévoyait d'arrêter la comédie. « Honnêtement, cette histoire est tellement exagérée. Je me prends juste un peu de temps libre, je ne quitte pas Hollywood. Je prends juste quelques mois de congé pour être avec les enfants », a-t-elle rétorqué.

Emily Blunt a expliqué qu'il y avait un « coût émotionnel » à ne pas passer beaucoup de temps auprès de ses enfants, et qu'elle se sentait coupable de les quitter pour aller travailler. « Je pense que toutes les mères sont sûrement comme ça, a-t-elle déclaré. On est juste encline à se sentir mal parce que, horreur, on veut quelque chose en dehors d'être une mère. J'en suis un grand défenseur, je suis un grand défenseur de l'ambition des femmes. Ce sont juste des rêves avec un but, ce n'est pas une insulte. »

L'actrice britannique a expliqué dans une interview la semaine dernière qu'elle prenait une année sabbatique parce qu'elle voulait passer du temps avec son mari John Krasinski et leurs filles, Hazel et Violet. « J'ai l'impression qu'il y a des éléments clés de leur journée qui sont si importants quand elles sont petites. Et c'est : "C'est toi qui me réveilles ? C'est toi qui m'emmènes à l'école ? Tu viens me chercher ? C'est toi qui me mettras au lit ?" Et j'ai juste besoin d'être là pour chacune d'elles pendant un bon moment. J'ai ressenti ça en mon for intérieur », avait-elle partagé dans le podcast Table for Two with Bruce Bozzi.

Emily Blunt est à l'affiche d'Oppenheimer, qui sort en France ce mercredi (19 juillet 23).