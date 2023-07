Grèce: un feu de forêt entraîne l'évacuation de zones balnéaires près d'Athènes

Un incendie de forêt, attisé par des vents forts, s'est déclaré lundi à Kouvaras, à 50km à l'Est d'Athènes, ont annoncé les pompiers grecs, alors que les autorités ont donné l'ordre d'évacuer par précaution plusieurs zones balnéaires.

«C'est un incendie difficile, les vents sont très forts allant jusqu'à 7 Beaufort (50 à 60km/h)», a indiqué Yannis Artopios, porte-parole des sapeurs pompiers alors que la Grèce connaît depuis jeudi une vague de canicule avec des pointes à plus de 44°C dans le centre du pays.

Sept bombardiers d'eau, quatre hélicoptères et 150 pompiers dont une équipe de 30 pompiers roumains, luttaient contre les deux fronts de ce feu, selon des médias locaux.

Le feu, qui a détruit des broussailles, s'est rapidement répandu vers le sud de la région d'Attique, près des zones balnéaires de Lagonissi, Anavyssos et Saronida où se trouvent de nombreuses maisons secondaires.

La circulation a été interrompue sur les routes avoisinantes de Kalyvia envahies par une épaisse fumée.

Les autorités ont demandé aux habitants de quitter les lieux par précaution tandis qu'un monastère a été évacué.

Près de l'isthme de Corinthe, dans une zone forestière proche d'une célèbre station balnéaire, Loutraki, un incendie était également en cours, a rapporté l'agence de presse grecque ANA.

Des évacuations par précaution y ont également été ordonnées, selon la même source.

Selon les pompiers cités par ANA, des forces terrestres et aériennes ont déjà été mobilisées alors que des vents violents soufflent dans la zone.

Comme une partie de l'Europe, la Grèce a été frappée ce week-end par sa première canicule de l'année avec une pointe de 44,2°C dans la région de Thèbes (centre), selon l'Observatoire national d'Athènes.

A Athènes, le mercure a grimpé samedi jusqu'à 39°C et le site emblématique de l'Acropole, le plus visité du pays, est resté fermé pendant les heures les plus chaudes de la journée, vendredi, samedi et dimanche.

Dimanche soir, le thermomètre a commencé à baisser légèrement et le ministère de la Crise climatique a mis en garde contre le «risque accru» d’incendies en raison de vents importants, entre 50 et 60 km/h.

Si les températures doivent baisser de 2° à 4°C d’ici mercredi, une nouvelle vague de chaleur est attendue à partir de jeudi avec des maximales attendues de 43°C localement, selon les services météorologiques nationaux EMY.

«Nous nous trouvons au coeur de la période de lutte contre les incendies et les conditions attendues seront particulièrement difficiles favorisant les incendies de forêt», a mis en garde Yannis Artopios.