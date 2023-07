Grève à Hollywood : «une saison de mauvais cinéma en 2024»

La grève à Hollywood des scénaristes et des acteurs pourrait entraîner des conséquences sur la qualité des séries télévisées et des films qui sortiront dans les prochains mois.

C’est du moins ce que plusieurs experts avancent puisque les producteurs devront faire des choix difficiles s’ils veulent respecter les horaires de diffusion.

«Le tournage s’arrête pour les séries, le temps alloué au tournage est habituellement plus court donc on va voir de nouveaux épisodes prévus ne pas être prêt à temps. Pour le cinéma, cette grève va plus affecter l’année 2024 parce que les tournages sont plus longs, mais oui il y a des films que l’on ne verra pas ou ce qui inquiète l’industrie davantage c'est que les films soient bâclés, ce qui ferait que l’on ait une saison de mauvais cinéma», mentionne Clémentine Goldszal, journaliste à M, le magazine du Monde

Les acteurs ont rejoint les scénaristes et sont tombés en grève pour demander de meilleures conditions surtout depuis l’arrivée des plateformes de diffusion comme Netflix et Disney +.

«Les plateformes ont dérangé le milieu télévisuel. Maintenant qu’elles sont productrices, elles achètent ou produisent un contenu qui est par la suite rediffusé à l’infini sans avoir besoin de payer les dividendes les gens qui ont participé à créer ce contenu», dit-elle.

L’intelligence artificielle menace l’industrie?

La présence de l’intelligence artificielle commence à inquiéter les acteurs.

«Les scénaristes et les acteurs se disent qu’il faut mieux agir maintenant que d’attendre les prochaines négociations dans trois ans où cela pourrait être trop tard. Rappelons qu’ils se sont déjà fait prendre de court avec la dernière décennie avec les plateformes de diffusion», explique la journaliste.

Ils espèrent établir des balises le plus rapidement possible.

«Ils tentent de forcer les studios à s’engager de ne pas développer des scénarios où l’intelligence artificielle a été utilisée pour protéger les emplois des scénaristes. Pour les acteurs, ils souhaitent obliger les studios et les producteurs à ne pas utiliser leur voix ou leur image sans leur consentement», souligne-t-elle.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.