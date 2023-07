«Home Alone en concert»: un orchestre joue pendant la diffusion du film

La bande originale de la comédie Home Alone (Maman, j'ai raté l'avion), signée John Williams, sera jouée les 1er et 2 décembre prochain à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à l’occasion du spectacle Home Alone en concert.

L’orchestre jouera en direct et sera dirigé par Evan Mitchell pendant la diffusion du film, un classique du temps des Fêtes mettant en vedette Macaulay Culkin, dans le rôle principal, ainsi que John Candy, Catherine O'Hara, Joe Pesci et Daniel Stern.

PHOTO FOURNIE PAR TWENTIETH CENTURY FOX

«J'avais 10 ans lorsque ce film est sorti, et depuis, je suis toujours le premier à grimper dans la voiture au début des vacances! Ce n'est pas vrai qu'on va me laisser à la maison! a dit le chef d'orchestre Evan Mitchell, dans un communiqué lundi. Les aventures du petit Kevin qui a raté l'avion ont eu un impact si durable sur nous tous que plus de 30 ans plus tard, nous continuons de célébrer le film. À mon avis, il n'y a pas de meilleure façon de le faire qu'avec un orchestre jouant la musique réconfortante de John Williams en synchronisation avec l'image. Vous pensez peut-être que vous avez déjà vu le film, mais le voir comme ça, avec l'orchestre, ce sera comme le voir pour la première fois.»

Cette soirée est proposée par Glatz Concerts et produite par Film Concerts Live, en collaboration avec Twentieth Century Fox.

Les billets sont en vente en ligne.