Huissiers à ses trousses: la chauffeuse de Lambo poursuivie pour 90 000$

Une jeune conductrice de Lamborghini, connue pour avoir réveillé des résidents de Mirabel avec le bruit de sa voiture et pour sa collection de contraventions, est désormais poursuivie pour 90 000$ par un concessionnaire incapable de saisir le véhicule qu’il lui a loué.

«Je déclare par la présente qu'il est absolument urgent que le plaignant saisisse immédiatement son véhicule», peut-on lire dans un document judiciaire déposé à la Cour supérieure en mai dernier.

George Sahakian, à la tête du concessionnaire United Auto Leasing, a décidé de saisir les tribunaux pour récupérer un véhicule de type Land Rover loué en 2022 à Amanda Lévesque. La Québécoise de 22 ans est bien connue pour être une récidiviste qui a écopé au moins 15 tickets en près d’un an avec ses luxueuses voitures.

«La valeur résiduelle actuelle du véhicule Land Rover du demandeur est de 89 101,87$, montant pour lequel [Amanda Lévesque] est responsable et redevable au [concessionnaire] au cas où l'huissier de justice ne serait pas en mesure de saisir le véhicule», précise la demande.

Selon le contrat déposé comme preuves dans ce dossier, elle avait loué le Land Rover pour une période de 36 mois à partir d’avril 2022. La conductrice, qui habite sur la rue Grand-Prix à Mirabel, payait 1050$ par mois pour être derrière le volant de cette bagnole.

Elle conduit sans permis

Le propriétaire de United Auto Leasing explique d’abord que Mme Lévesque n’a plus de permis de conduire valide depuis avril 2023. De plus, la compagnie d’assurances qui couvrait le véhicule de la jeune femme a annulé son contrat avec elle.

«À la lumière de ce qui précède, il est évident et manifeste que le [concessionnaire] ne peut permettre à la défenderesse de conserver le contrôle et la possession de son véhicule Land Rover puisque, ce faisant, il s'expose à un grave préjudice financier dans l’éventualité [...] d’une collision automobile», écrivent les avocats de M. Sahakian.

Notons que Le Journal a rapporté au mois de mars le comportement téméraire de M me Lévesque. Elle avait écopé à l’époque une contravention le soir de la Saint-Valentin puisqu’elle conduisait un véhicule... sans permis valide.

Incapable de la trouver

Dans le document de cour, on apprend aussi que des huissiers ont cogné plusieurs fois à la résidence de Mme Lévesque en mai dernier pour saisir le véhicule du concessionnaire.

Un officier de justice s’est buté à une porte close. Il a ensuite parlé avec une personne refusant de s’identifier. Finalement, un autre individu ayant répondu à la prétendue adresse de la jeune femme a indiqué ne pas la connaître.

«Il me fut impossible d’accomplir les obligations imposées par mon mandat», conclut l’huissier, Jacques Bouthillier.

La conductrice de 22 ans, réputée depuis octobre 2022 pour réveiller des villes entières au son de sa bruyante Lamborghini, pourrait donc devoir verser les 90 000$ réclamés par le concessionnaire si elle ne rend pas son Land Rover sous peu.

Elle semble d’ailleurs avoir cessé de filmer ses frasques au volant de sa bruyante Lamborghini. En effet, rien n’a été publié sur sa page Instagram depuis le mois de novembre.

