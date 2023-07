Spectacle au FEQ: Karl Tremblay aura sa dose d'amour

Le chanteur Karl Tremblay recevra finalement sa dose d’amour avec une intensité encore plus forte lors d’une soirée parfaite, lundi soir, à Québec.

La vague d’encouragement interrompue la semaine dernière pour le chanteur des Cowboys Fringants va déferler en prolongation dans une communion inespérée. Le scénario initial fut crève-cœur sur les plaines d’Abraham, mais le ciel était déchaîné vers 21 h. Tant qu'on aura de l'amour n’est peut-être pas une chanson si naïve.

Cette fois-ci, une foule encore plus nombreuse, une météo qui collabore et un artiste prêt à tout pour monter sur scène malgré la maladie, vont assurément provoquer des émotions décuplées.

Un appui inconditionnel

Pour sa part, Amélie Hacquin avait fait deux affiches, dont l’une avec les titres de la plupart des succès du band québécois. Installée au premier rang, elle attendait impatiemment l’ouverture des portes plusieurs heures en avance.

«C’était une déception de devoir quitter. On pleurait avec le reste des gens autour. Ils ont vraiment essayé et on voyait leurs visages. On est vraiment très heureux que ça puisse avoir lieu. On croit que ça pourrait être son dernier show mais on ne peut pas être certain.»

«De voir qu’on reprend le spectacle, ça donne cette impression», a aussi affirmé Emmie Boivin, au sujet d’une éventuelle absence prolongée des Cowboys.

«On ne pouvait pas demander une meilleure température cette fois. Merci au FEQ ! La logistique ne doit pas être simple», a ajouté Samuel Leblanc.

Les patience des fans et les efforts importants des organisateurs du FEQ seront récompensés. Vers 17 h, la marée humaine qui se dirigeait vers l’entrée à la Croix du Sacrifice était déjà supérieure à celle de la soirée gâchée par les orages le 13 juillet dernier.

«Tout le monde s’attend vraiment à un bon show et je pense qu’ils vont devoir fermer les plaines», a lancé Ève Dugas, qui souhaitait entendre Le shack à Hector.

Avec d'la broche

Quatre jours plus tard, la même question est toujours sur toutes les lèvres. S’agit-il d’un dernier concert des Cowboys avant longtemps? Le groupe a annulé une performance en Beauce le 22 juillet mais un autre spectacle est encore à l’horaire le 21 juillet à Sherbrooke. Depuis quelques mois, tout est fragile.

«C'tait ben avant d'comprendre que tout tient avec d'la broche», ont effectivement écrit Jérôme Dupras, Marie-Annick Lépine et Jean-François Pauzé dans la pièce Sur mon épaule. Jeudi dernier, les Cowboys ont d’ailleurs voulu entonner ensemble un petit bout a capella, mais les annonces enregistrées d’évacuation ont coupé leur élan.

Les traitements de chimiothérapie du chanteur des Cowboys Fringants, Karl Tremblay ne «fonctionnent plus», avait mentionné au printemps sa conjointe Marie-Annick Lépine, membre du groupe.