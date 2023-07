La Ville de Magog ouvre les vannes

Avec les pluies torrentielles des dernières semaines, les niveaux des cours d'eau sont très élevés en Estrie. À Magog, la ville a même décidé d'ouvrir les vannes comme jamais elle ne l'avait fait en période estivale.

Le lac Memphrémagog a atteint lundi après-midi 208,64 mètres, ce qui est exceptionnellement élevé.

Pour diminuer le niveau d’eau, la ville a augmenté graduellement son débit d’évacuation de son barrage, passant de 160 mètres cubes par seconde à 195 mètres cubes par seconde en quelques heures seulement lundi.

«Habituellement, ce sont des crues qu’on a au printemps. On n’a pas ça en été. Au printemps, l’avantage qu’on a, c’est qu’il n’y a aucun bateau sur le lac, et on peut ouvrir notre barrage comme on veut. Ce matin, on est allé à coup de cinq mètres cubes secondes. [...] Ça ne bouge pas très vite un lac de 35 kilomètres, alors on ne s’attend pas à des réactions avant plusieurs jours», dit le coordonnateur aux mesures d’urgence, Sylvain Arteau.