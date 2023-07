L’homme qui avait «brisé Internet» avec la robe «qui change de couleur» accusé d'avoir tenté de tuer sa femme

L’homme derrière la publication de la robe bleue et noire (ou or et blanche) qui avait brisé l’internet en 2015 aurait comparu devant un tribunal pour tentative de meurtre sur sa femme, rapporte The Guardian.

Keir Johnston, 38 ans, de l'île de Colonsay en Écosse était devenu célèbre après avoir fracassé l’internet avec une robe portée par sa belle-mère lors de son mariage.

La robe était devenue virale en raison de ses propriétés de couleur inhabituelles. Certaines personnes la voyaient blanche et dorée, tandis que d’autres la voyaient bleu et noir.

Johnston aurait passé près de 11 ans à faire vivre de la violence domestique grave à sa femme, ce qui l'a poussé à tenter de tuer sa femme, a rapporté The Guardian.

Il a comparu lundi devant le tribunal de grande instance de Glasgow et a nié toutes les accusations portées contre lui, l'affaire se poursuivant pour une nouvelle audience préliminaire avant un procès en 2024.

Johnston fait face à des allégations d’agressions, aboutissant à sa tentative de meurtre. The Guardian rapporte qu’il aurait agressé sa femme à plusieurs reprises dans leur domicile.

Les accusations, entre avril 2019 et mars 2022, incluent avoir poussé sa femme contre un mur, lui avoir crié dessus, de l'avoir étranglée, et d’avoir menacé de la tuer tout en brandissant un couteau devant elle.

Le Times a rapporté qu'il aurait également tenté d'entrer dans un véhicule dans lequel se trouvait sa femme et de la frapper par une fenêtre ouverte. Il l'aurait placée dans une prise de tête et l'aurait traînée à l’extérieur d'un pub après qu'elle ait refusé de partir avec lui. D'autres accusations affirment que Johnston a isolé sa femme de ses amis et a surveillé ses mouvements et ses finances.

Les procureurs affirment que la relation du couple a évolué vers une série d'attaques violentes qui ont conduit à la tentative de meurtre de sa femme.