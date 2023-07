Lion Électrique obtient d’importants investissements pour financer sa croissance

Le constructeur d’autobus et camions électriques Lion Électrique a annoncé lundi avoir conclu des ententes pour des investissements représentant un produit brut total d’environ 142 millions $ US (environ 187 millions $ CA).

Parmi les investisseurs, on retrouve notamment Investissement Québec, le Fonds FTQ, Fondaction (pour un produit brut total d'environ 74 millions $ US, soit près de 97 millions $ CA) et un groupe d’investisseurs privés menés par le Groupe Mach et la Fondation Mirella et Lino Saputo (90 millions $ CA).

Dans un communiqué, Lion Électrique, qui prévoit de clôturer le financement mercredi, a indiqué que ces investissements serviront à «[renforcer]sa situation financière» et «[poursuivre] sa stratégie de croissance», notamment pour ses projets d’expansion à Mirabel au Québec, et à Joliet en Illinois aux États-Unis.

«Cette opération de financement représente une étape clé pour Lion, car elle nous donne la souplesse nécessaire pour mettre à exécution nos plans de croissance», a déclaré Marc Bedard, chef de la direction et fondateur de Lion, dans un communiqué.

«La diversité de ce groupe d'investisseurs, qui provient à la fois du secteur public et du secteur privé, témoigne de l'importance de Lion dans le secteur des véhicules électriques», a-t-il ajouté.