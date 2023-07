Maxim Tremblay : un nom à retenir au hockey féminin

Le hockey féminin au Canada est de plus en plus populaire et plusieurs athlètes se démarquent, mais si vous aviez à miser sur une seule d'entre elles, ce serait sur Maxim Tremblay.

La jeune hockeyeuse de Sherbrooke ne joue que depuis six ans, elle qui a maintenant 16 ans, mais elle est déjà courtisée par au moins une quinzaine d'universités américaines.

C'est finalement avec l’Université Colgate qu'elle s'alignera en 2025.

«Ma petite sœur jouait avant moi, alors j’ai toujours eu du hockey dans ma vie», a lundi expliqué à TVA Nouvelles celle qui a été invitée à participer au camp de sélection de l'équipe canadienne des moins de 18 ans.

«Je ne suis pas la seule à avoir reçu une invitation, je jouais avec deux filles qui étaient sur cette équipe-là l’an passé. Ça me fera compétitionner contre les meilleures.»

La revue spécialisée «The Hockey News» a publié un article à propos d’elle en mai dernier, la qualifiant d'étoile montante du hockey féminin au pays. Elle est une joueuse exceptionnelle pour marquer des buts, elle qui en a inscrit 54 à ses deux premières saisons avec les Spartans du Collège Stanstead.

Elle a ajouté cinq filets en six parties pour le Québec aux derniers Jeux du Canada.

Maxim marche dans les pas d'une autre sherbrookoise, Sarah Vaillancourt, qui s’est alignée avec le Canada aux Jeux olympiques de 2006 et 2010.

Elle souhaite elle aussi un jour représenter son pays comme olympienne, mais avoue humblement qu'il lui reste un bout de chemin à parcourir avant d'atteindre cet objectif.

«Pour l’instant, je vais viser ce que je peux atteindre, comme l’université. Ensuite, mon rêve serait d’aller aux Olympiques.»

Trois jours par semaine, Maxim s'entraîne au centre de performance Adrénaline. Elle mesure un peu plus de 1m 80 et possède des habiletés physiques indéniables selon son entraîneur physique.

Son talent lui provient sans aucun doute de sa famille, puisque son père, Yannick, a évolué pendant une vingtaine d'années au hockey junior, universitaire et semi-professionnel.