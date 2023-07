Meurtre involontaire de son bébé: incapable de tourner la page après 8 ans de déboires judiciaires

Une mère de Pau, dans le sud-ouest de la France, ne peut toujours pas tourner la page plus de huit ans après le meurtre involontaire de son bébé par sa nounou, alors que le dossier ne cesse d’être reporté devant les tribunaux.

«Tant qu’on remet sans cesse en cause ce qui s’est passé, je ne peux pas pleurer mon bébé, être consolée ou poser mon chagrin», a déploré la semaine dernière la mère du bébé, Coraline Coppin, en entrevue avec le média français Sud-Ouest.

Appel après appel, aucune date n’est encore fixée pour la prochaine étape du dédale judiciaire dans lequel s’enlise la mère depuis la mort de sa fille de près de cinq mois, tuée involontairement par sa nounou en mai 2015.

Ce matin-là, l'assistante maternelle de 41 ans, qui prenait soin du poupon, avait échappé la petite en la transportant d’une pièce à l’autre. Mais au lieu d’appeler les secours ou de prévenir ses parents, elle aurait commis l’erreur fatale de la recoucher.

Le bébé de près de cinq mois aurait été retrouvé sans vie quelques heures plus tard, a relaté le média français.

Mais si la femme avait été reconnue coupable d’homicide involontaire en 2019, écopant de deux ans de prison avec sursis, elle aurait fait appel de la décision, qui se serait conclue en 2021 avec une peine aggravée de trente mois de prison, dont six ferme.

En parallèle, une audience sur les intérêts civils aurait été reportée à maintes reprises, avant d’en venir à une conclusion en février 2023, selon Sud-Ouest.

Et voilà que c’est au tour de la compagnie d’assurance de faire appel de la décision, aurait déploré la maman, à bout de force, tandis qu’aucune date n’aurait encore été fixée pour régler la question.

«Il faut repartir à zéro encore, et devoir de nouveau attendre des mois qui vont se compter en années pour qu’enfin quelqu’un, quelque part, redélibère pour savoir si et comment on doit reconnaître les faits. C’est insupportable», a martelé la femme au média local, peinant à se concentrer sur ses deux nouveaux enfants depuis.