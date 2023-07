Nicolas Cage annule sa présence au festival Fantasia en raison de la grève des acteurs à Hollywood

Mauvaise nouvelle pour les fans montréalais de Nicolas Cage: l’acteur américain annule sa présence au festival Fantasia en raison de la grève des acteurs à Hollywood.

La venue de Nicolas Cage avait été annoncée plus tôt ce mois-ci par le festival Fantasia, qui comptait lui remettre le Prix de carrière honorifique pour l’ensemble de son œuvre. La cérémonie devait avoir lieu samedi soir dans le cadre de la première de son plus récent film, Sympathy for the Devil.

La projection est maintenue, mais la statuette sera remise à l’acteur lors d’une prochaine édition du festival.

Nicolas Cage n’est pas le seul acteur américain à se désister en raison de la grève des acteurs déclenchée vendredi dernier. Eric Roberts, Nick Stahl, Tamsin Topolski, Penelope Mitchell, Randy Vasquez et Barbara Crampton ont également annulé leur venue pour la même raison.

· Le festival Fantasia se déroulera du 20 juillet au 9 août.