Plus de 20 chats sauvés d'un «cauchemar» en Pennsylvanie

Plus de 20 chats ont été sauvés de conditions déplorables dans le comté de Fayette en Pennsylvanie.

Le Ninth Life Rescue Center a déclaré avoir trouvé 26 chats dans une maison, une affaire cauchemardesque, selon leurs dires. Deux d’entre eux sont morts après avoir été secourus en plus de ceux qui ne sont pas sortis vivants de la maison, a écrit l’organisme dans un «appel à l'aide» publié sur Facebook.

L'organisation à but non lucratif a déclaré que les chats étaient émaciés, déshydratés et affamés.

«Certains ont des brûlures d'urine aux pieds, des dents pourries, une dermatite aux puces, des plaies ouvertes dues à des combats ou des blessures simplement en se promenant. Ils étaient tous remplis de puces au point d'anémie», peut-on lire sur Facebook.

L'organisation a déclaré qu'aucune nourriture, eau ou litière n'avait été trouvée dans la maison. Des photos publiées sur les réseaux sociaux montraient la maison couverte de déchets.

Ils ont dit que leur facture médicale sera assurément «au-dessus de mille dollars». Ils recherchent également des familles d'accueil pour les chats ainsi qu’une pour un chien qui a également été retrouvé à l’intérieur.

«Le refuge était plein, mais le comté de Fayette n'a pratiquement aucune ressource pour les animaux», a écrit la société de sauvetage animalier.