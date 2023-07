Seulement 13 Québécois parmi les 100 PDG les mieux payés au pays

Treize Québécois se retrouvent parmi le classement des présidents-directeurs généraux les mieux payés à la tête d’une entreprise canadienne, selon un classement de Global Governance Advisors.

La liste a été réalisée à partir de la rémunération des chefs de direction pour l’exercice 2022.

Le premier Québécois à faire son entrée dans cette liste est le président et chef de la direction de TELUS, Darren Entwistle, qui se trouve à la sixième position avec un revenu de base estimé à 1,6 M$ et des bonus d’un peu plus d’un million.

David McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada, suit à la 12e position avec un salaire de base de 1,5 M$ et des bonus de 2,9 M$.

Parmi les autres hommes d’affaires originaires du Québec, on retrouve aussi Alain Bédard, à la tête de TFI International inc. (18e position), Mirko Bibic, PDG de BCE inc. et de sa filiale Bell Canada (23e position), ainsi que Charles Brindamour d’Intact Financial Corporation (28e position).

Près du milieu de classement se succèdent Alexandre L’Heureux, PDG de WSP Global (32e place), Laurent Ferreira, PDG de la Banque Nationale (36e place), mais aussi Marc Parent, directeur de la CAE (39e place), et José Boisjoli, PDG de BRP (51e place).

Le PDG de l’épicerie Metro, Éric Laflèche, obtient la 72e position du classement avec des revenus de base de 1,034 M$ et des bonus de 1,483 M$.

Il est suivi de près par Denis Ricard, PDG de iA Financial (74e place) et de Lino Saputo à la 76e place.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, se trouve à la 96e position de ce classement.