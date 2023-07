Sondage: 5% des membres Costco y vont chaque jour (et d’autres données surprenantes)

Combien de fois visitez-vous Costco annuellement et combien d’argent y dépensez-vous?

• À lire aussi: Un directeur de Costco constate 3 changements dans les habitudes des clients

• À lire aussi: Fin du partage des cartes de membres chez Costco : des clients frustrés appellent au boycottage

• À lire aussi: À VOIR | Un Costco se transforme en «parc aquatique» lors d'un orage qui inonde le magasin

Le site spécialisé en finances personnelles GOBankingRates a fait un sondage auprès de plus de 1000 Américains afin de mieux connaître leurs habitudes d’achat chez le géant américain, et certaines données risquent de surprendre.

Selon les résultats du sondage, la majorité des membres Costco dépensent entre 50$ et 200$ en moyenne à chaque visite.

Près de 17% des clients vont dépenser entre 50$ et 100$, 17% entre 101$ et 150$ et 16% entre 151$ et 200$, ainsi la fourchette des dépenses est plutôt large.

Voici les données du sondage :

- 9% des clients dépensent moins de 50$ par visite

- 8% dépensent entre 201$ et 300$ par visite

- 10% dépensent entre 251$ et 300$ par visite

- 6% dépensent entre 301$ et 350$ par visite

- 9% dépensent entre 351$ et 400$ par visite

- 8% dépensent plus de 400$ par visite

Les jeunes achètent plus!

Les jeunes Américains vont dépenser beaucoup plus d’argent par visite que les personnes plus âgées, montrent aussi le sondage.

Les 18 à 24 ans sont plus susceptibles de dépenser plus de 400$ pour un seul voyage chez Costco. 16% d’entre eux disent dépenser «habituellement» autant d’argent en un seul voyage.

Le constat est complètement différent chez les clients plus âgés. Environ 52% des membres Costco âgés entre 55 ans à 64 ans et 44% des 65 ans et plus vont acheter pour moins de 100$.

Nombre de visites

La plupart des membres américains de Costco disent se rendre à l’entrepôt Costco une ou deux fois par mois.

22% s’y rendent une fois aux deux semaines, et 29% une fois par mois.

Voici les autres données sur la fréquentation du magasin par les membres.

- 5% y vont tous les jours

- 9 % y vont plusieurs fois par semaine

- 15% y vont une fois par semaine

- 15 % y vont une fois tous les quelques mois

- 6% y vont une ou deux fois par an

Les clients plus âgés de Costco semblent y aller moins souvent. Chez les 55 ans à 64 ans, 27 % y vont une fois tous les quelques mois et 13 % y vont une ou deux fois par an.

Chez les personnes de 65 ans et plus, 28 % y vont une fois tous les quelques mois et 14 % y vont une ou deux fois par an.