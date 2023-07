Trois personnes arrêtées à Laval pour revente de véhicules volés

Près d’un an et demi après une première vague d’arrestation d’individus impliqués dans un réseau de vols de voitures destinées à l’exportation, le Service de police de Laval (SPL) a arrêté deux nouveaux suspects et un qui avait déjà été ciblé.

Frédéric Caron, 38 ans, Olena Smagliuk, 34 ans, et Tania Nadon-Contant, 30 ans, ont été arrêtés le 11 juillet dernier.

PHOTO FOURNIE PAR SPL

«À la suite des dernières perquisitions et arrestations, des nouveaux éléments d’enquête ont permis de relier trois suspects à plusieurs dossiers de fraude et de trafic de biens criminellement obtenus», a expliqué le service de police par communiqué, lundi.

PHOTO FOURNIE PAR SPL

Les trois suspects utilisaient de fausses identités venant de l’Ontario pour vendre des Dodge Grand Caravan volés sur des plateformes telles que Marketplace et Kijiji.

Ces véhicules étaient alors modifiés en campeur ou en véhicules adaptés pour le transport de personnes à mobilité réduite.

«À ce jour, la valeur des fraudes est évaluée à environ 150 000 $ et un total de dix véhicules d’une valeur de près 400 000 $ ont été récupérés», a indiqué le SPL.

Caron est détenu depuis son arrestation, alors que ses complices ont été libérées avec des conditions à respecter à la suite de leur comparution.

Toute personne qui aurait de l’information concernant cette opération ou en lien avec des vols de véhicules, peut communiquer de façon confidentielle sur la Ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 220706-054.