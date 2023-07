Un ex-député propose de nationaliser les barrages de Rio Tinto

L'ex-député péquiste de Roberval de 2007 à 2014, Denis Trottier, suggère au gouvernement Legault d'examiner la possibilité de nationaliser les barrages de Rio Tinto.

Comme d'autres riverains du Lac-Saint-Jean, il critique la gestion du plan d'eau par Rio Tinto. À tel point qu'il ne voit qu'une solution.

«Le gouvernement devrait étudier la possibilité de nationaliser les barrages de Rio Tinto», a-t-il soutenu.

Il y a une dizaine de jours, le niveau du Lac était inférieur à 14 pieds. Rio Tinto a pourtant l'obligation de le maintenir entre 14 et 16 pieds. L'ex-député Trottier reproche à la compagnie moduler le niveau du lac en fonction de ses propres intérêts, au détriment de ceux de la communauté.

«C'est possible en produisant moins d'électricité de pouvoir remonter le niveau du lac, mais la compagnie préfère les rentrées d'argent», a dit M. Trottier. Combien ça coûte pour avoir un lac à un niveau qui a du bon sens, sans mettre en péril un certain nombre d'activités? La compagnie dit qu'elle n'est pas responsable de cette situation, mais c'est une réponse inacceptable.»

«Rio Tinto dit qu'elle fait le maximum, mais on est obligés de les croire», a ajouté le président de Riverains du Lac 2000, Laurent-Paul Chartier.

L'organisme aimerait que le niveau d'eau soit au moins de 15 pieds et demi toute l'année.

«Cela a des impacts sur les marinas, et les visiteurs qui arrivent avec leur embarcation découvrent qu'il manque d'eau», a souligné M. Chartier.

Denis Trottier va plus loin.

«Ce n'est pas normal en 2023 que le lac soit entièrement géré par une multinationale, a-t-il tranché. On a l'air d'une république de bananes!»

Il rappelle que l'érection de barrages pour l'aluminerie d'Isle-Maligne,en 1926, avait ennoyé de nombreuses terres agricoles au Lac-Saint-Jean.

«Mais les impacts économiques étaient extrêmement importants, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, a rappelé Denis Trottier. On est passé de 10 000 emplois à 2 500. On assiste en spectateur à notre sous-développement. Est-ce qu'on va attendre d'être rendus à 80 emplois avant de dire que c'est assez?»

«Un comité d'expert pourrait nous dire combien ça coûterait de nationaliser les barrages, en plus de nous dire quels seraient les avantages et les inconvénients», a-t-il ajouté.

Dans une déclaration écrite, Rio Tinto affirme qu'elle ajuste sa production d'électricité, afin de ralentir la baisse du niveau de l’eau. Elle doit cependant respecter un volume de production minimal.