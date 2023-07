Une «marée de preuve» contre le suspect des meurtres de Gilgo Beach, qui est décrit comme «un démon»

Les autorités new-yorkaises ont reçu une marée de preuve et d'informations visant le suspect inculpé dans certains des meurtres de Gilgo Beach depuis son arrestation, a déclaré lundi à CNN le procureur du comté de Suffolk, à Long Island.

«Nous pensons que nous pouvons prouver trois meurtres», a déclaré Ray Tierney lors de son passage à l’émission «CNN This Morning».

Le suspect de 59 ans, Rex Heuermann, a été arrêté jeudi et accusé du meurtre de trois des «Gilgo Four», ce groupe de quatre femmes dont les restes ont été déterrés près de la plage de Gilgo sur Long Island entre 2010 et 2011.

L’homme a plaidé non coupable aux meurtres de Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Costello.

Il est également le principal suspect dans la disparition et le meurtre en 2007 d’une quatrième femme, Maureen Brainard-Barnes, selon une demande de mise en liberté sous caution des procureurs, bien qu'il n'ait pas encore été inculpé dans ce dossier.

«Nous sommes également convaincus que nous pourrons éventuellement l'inculper de ce quatrième meurtre, a ajouté Tierney. Nous avons une description du dernier individu qui a vu vivante la dernière victime, Amber Costello. Elle correspond à celle de l’accusé, qui a une apparence physique plutôt unique. Nous avons des preuves par téléphone, et nous avons également ces preuves ADN.»

L'ADN de Heuermann a été trouvé sur un corps, et l'ADN de sa femme a été trouvé sur deux corps, a ajouté le procureur de Suffolk.

Les Gilgo Four constituent «l’une des enquêtes sur les homicides les plus conséquentes» de l’histoire de Long Island, selon la police.

Lorsqu'on lui a demandé si les enquêteurs s'attendaient à connecter Heuermann à plus de victimes, le commissaire adjoint de la police Anthony Carter a déclaré que «nous continuons à rassembler des preuves, tout est possible».

Le groupe de travail multijuridictionnel en est présentement à retracer des années d'activités du suspect, en passant au peigne fin les lignes de dénonciation et en interrogeant des témoins, a ajouté Carter.

Les autorités ont eu Heuermann sur leur radar pendant plus d'un an alors que les enquêteurs ont rassemblé suffisamment de preuves pour procéder à une arrestation. Mais ils ont finalement décidé de l'arrêter jeudi, craignant qu'il n'ait jeté son dévolu sur une autre victime, a déclaré Carter.

«C'était une poussée d'adrénaline», a-t-il déclaré en apprenant que l'arrestation avait finalement lieu.

«Je savais que cette personne était un démon, a déclaré Carter. Le fait que nous soyons en mesure d'apporter une certaine fermeture et un peu de paix aux familles ainsi que de retirer une personne violente de la rue est gratifiant, je pense, pour tout le monde.»

L'affaire a commencé en 2010 lorsque la recherche d'une femme disparue a conduit à la découverte inattendue des Gilgo Four – qui ont été retrouvés ligotés dans une toile de jute camouflée le long du même tronçon de route d'un quart de mile.

Au moment où les autorités ont finalement retrouvé les restes de Shannan Gilbert, un an plus tard, elles avaient découvert un total de 11 ensembles de restes humain le long de la rive sud de Long Beach – tous à des kilomètres de Gilgo Beach.

Un groupe d'enquêteurs impliquant plusieurs agences a été formé au début de 2022 pour les réexaminer. En quelques semaines, il a identifié Heuermann comme un suspect possible, selon Tierney. Les enquêteurs ont alors commencé à le surveiller, lui et sa famille, récoltant subrepticement des échantillons d'ADN et analysant ses enregistrements téléphoniques pour établir des liens.

Les enquêteurs ont lié Heuermann à au moins trois des meurtres en utilisant en partie des preuves d’ADN, des enregistrements téléphoniques et des factures de carte de crédit, ont déclaré les autorités.

Les autorités ont réduit des milliers d'enregistrements de tours de téléphonie cellulaire à une poignée de personnes, puis ont commencé à se concentrer sur les résidents qui correspondaient également à une description physique fournie par un témoin qui avait vu le tueur présumé.

Heuermann correspondait à la description du témoin, vivait à proximité du site cellulaire de Long Island et travaillait près des sites cellulaires de New York où d'autres appels ont été capturés, ont indiqué les autorités.

Une rupture clé dans l'affaire est survenue lorsque les enquêteurs ont pu faire correspondre l'ADN d'un morceau de cheveux masculin trouvé sur la toile de jute utilisée pour envelopper le corps de Waterman à un échantillon d'ADN prélevé sur une croûte de pizza que Heuermann avait jetée dans une poubelle de Manhattan en janvier.

De plus, un examen de l'ordinateur du suspect a révélé un historique d’au moins 200 recherches sur Internet pour obtenir des informations sur le progrès de l'enquête de Gilgo, ainsi que des recherches compulsives de photos des victimes et de leurs familles, a déclaré Tierney.

Les dossiers comprenaient également des recherches de pornographie violente et des représentations de femmes maltraitées, violées et tuées, a déclaré le procureur.

La femme de Heuermann et ses deux enfants étaient hors de l'État au moment où les trois femmes auraient été tuées, a déclaré Tsoierney.

La femme et les enfants du suspect coopèrent à l'enquête, selon Carter.

Celui-ci décrit les actes présumés du suspect comme «le pire des cas que j'aie jamais vu».

Le commissaire adjoint de la police a déclaré à CNN que les actions présumées de Heuermann sont parmi les cas les plus troublants qu'il ait vus dans sa carrière.

«Je ne peux pas commencer à imaginer la douleur que ces familles ont dû endurer au cours de la dernière décennie et savoir que ce démon était capable de faire un acte aussi pervers à ces familles, c'est juste... cela dépasse l'entendement.»

Il ne s’est pas empêché de décrire Heuermann comme un «démon» à plusieurs reprises.

«Il est vraiment difficile d'entrer dans l'esprit de quelqu'un qui est capable de commettre les crimes qu'il a commis», a déclaré Carter. Il avait l'intention de commettre ces crimes. Il avait l'intention de dissimuler ces crimes, et les actes qu'il a commis sont les pires que j'aie jamais vus».

Heuermann, un architecte agréé, vivait dans le village de Massapequa Park avec sa famille - juste en face de la baie d'où les restes des victimes ont été retrouvés.