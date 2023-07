Vols à l’étalage : Marketplace a fait «exploser» le problème selon les commerçants

La montée du coût de nombreux autres produits essentiels à la vie quotidienne a fait augmenter le nombre de vols à l’étalage récemment.

• À lire aussi: Des congélateurs cadenassés en raison des vols astronomiques dans les dépanneurs

• À lire aussi: Au tour de Costco d'empêcher le partage des cartes de membre

• À lire aussi: Attention, vous pourriez être complice de recel si vous achetez sur Marketplace

Le phénomène, qui n’est pas nouveau, a explosé en raison des sites de revente en ligne, comme Facebook Marketplace, selon le Conseil canadien du commerce de détail.

En entrevue sur LCN, le président de la section québécoise du Conseil canadien du commerce de détail, Michel Rochette, explique que ces vols que l’on croyait individuels il y a quelques années sont parfois beaucoup plus organisés que l’on croit.

«On a découvert avec le temps que c’était des gestes un peu plus structurés, organisés dans des réseaux. On retrouve du matériel neuf et encore emballé que l’on retrouve sur des sites de revente qui devraient être dédiés à du matériel usagé», note M. Rochette.

Les pertes sont énormes, et la conséquence principale est la hausse des coûts pour les consommateurs.

Si les commerçants mettent en place de nombreuses mesures pour réduire les vols, la pénurie de main-d’œuvre demeure un enjeu.

«Il y a moins de monde pour gérer les caisses, pour faire de la surveillance... Les caisses libre-service ont aussi leur lot de risques. Par oublie volontaire ou involontaire, ça peut arriver que les gens laissent du matériel dans le panier et passent tout droit. On n’a pas toujours le personnel pour le faire», détaille Michel Rochette en entrevue sur LCN.

«Toutes sortes de gestes sont mis en place pour dissuader les vols. On voit parfois certaines personnes désolées de devoir faire vérifier leur reçu. Personne ne souhaite faire ça, mais on n’a pas le choix de faire ça pour diminuer la pression, diminuer le vol à l’étalage. On ne peut pas en vouloir au commerçant de vouloir tout faire pour diminuer le fléau, parce que ça leur coûte énormément ainsi qu’à tous les citoyens», conclut-il.

***Voyez son entrevue complète dans la vidéo ci-dessus. ***