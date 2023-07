Caca de chien: un «passeport génétique» pour retracer les propriétaires qui ne se ramassent pas

À bout des propriétaires de chiens qui ne ramassent pas les matières fécales de leur pitou dans la rue, une ville de France a décidé d’instaurer un «passeport génétique» pour permettre d’identifier la provenance des crottes, et distribuer des amendes en conséquence.

«Je n’en peux plus de toutes ces crottes [...] Il faut sanctionner pour que les gens se comportent bien», a déploré dimanche Robert Ménard, maire de Béziers dans le sud de la France, au média français France Bleu Hérault.

Dès les prochains mois, les chiens de la ville française devront être soumis à un prélèvement salivaire auprès d’un vétérinaire afin d’être fichés dans une base de données, dans le cadre d’une expérimentation qui aura lieu jusqu’en juillet 2025.

Grâce à ce bagage génétique, la ville sera ainsi en mesure de retracer le propriétaire d’un chien qui ne ramasserait pas les matières fécales de son compagnon, en analysant l’échantillon trouvé, a indiqué le média français. Ces derniers recevront ensuite une amende de 122 euros, l’équivalent d’environ 180$ canadiens, pour le nettoyage.

En parallèle, les maîtres qui ne posséderont pas le passeport génétique de leur pitou se verront remettre une amende de 38 euros – environ 56$ – à chaque contrôle.

«On a fait un décompte. On en ramasse plus d’un millier chaque mois. Parfois bien plus, rien que dans le centre-ville. Ce n’est plus possible que ça dure», a poursuivi le maire.

À Valence en Espagne, une initiative similaire aurait permis de diminuer de 90% le nombre de cacas de chien sur la chaussée.

D’autres villes, qui subissent le même problème, ont déjà indiqué qu’elles garderont l’essai à l'œil, dans l’optique d’emboîter le pas si l'initiative est concluante, selon France Bleu Hérault.