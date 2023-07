Côte-Nord: après les feux de forêt, le brouillard

Sur la Côte-Nord, les journées de temps clair se font rares en juillet, selon Environnement Canada, qui a dénombré 14 journées de brouillard en 18 jours.

La visibilité est réduite sur les rives du Saint-Laurent à Baie-Comeau, une situation fréquente depuis le début du mois de juillet.

«Les feux de forêt, peut-être, ont eu un impact, mais pas beaucoup, c’est vraiment la présence du golfe et le fait qu’il y a eu beaucoup de vents du sud et de l’est», a indiqué Peter Kimbell, météorologue chez Environnement Canada.

TVA Nouvelles

Il a affirmé que le mois de juillet a été particulièrement brumeux sur la Côte-Nord; le brouillard a été observé 14 jours sur 18 à Sept-Îles.

«Le fait d’avoir autant de jours avec du brouillard, c’est qu’il y a plus de jours avec de l’air chaud et humide qu’à l’habitude. C’est peut-être relié à un blocage atmosphérique, donc une crête dans l’Ouest canadien, un creux sur l’Ontario, donc ça apporte de l’air plus chaud qu’à l’habitude», a détaillé le météorologue.

Le brouillard pourrait persister dans les prochains jours sur la Côte-Nord. «La chose à regarder, ce sont les minimums pendant la nuit.

À Baie-Comeau, par exemple, on prévoit des minimums cette semaine entre 13,15 et 16 degrés. Il va y avoir des jours avec des nuits fraîches, sans brume, mais ce n’est pas fini», a-t-il prédit.

Les feux de forêt de la Côte-Nord en perte de vitesse

Les pluies des derniers jours ont grandement aidé les pompiers forestiers dans la région.

«Il reste seulement aujourd’hui trois feux actifs dans la zone de protection intensive sur la Côte-Nord, les trois sont maîtrisés», s’est réjouie l’agente à la prévention et aux communications à la SOPFEU, Karine Pelletier.

Il n’y a pas que le brouillard qui risque de limiter la visibilité dans les prochaines heures sur la Côte-Nord; la SOPFEU signale que des vents favorables pourraient y amener la fumée des importants feux de forêt de la Baie-James.