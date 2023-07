«Énorme bataille» contre les feux de forêt en Grèce

Ce mercredi, des centaines de pompiers livrent pour le troisième jour consécutif «une énorme bataille» contre des feux de forêt à l'ouest d'Athènes et sur l'île touristique grecque de Rhodes, tandis que des renforts européens vont être déployés.

«La Roumanie, la Slovaquie et la Pologne ont répondu» à la demande de la Grèce dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, a annoncé Yannis Artopios, porte-parole des sapeurs-pompiers.

La Pologne enverra 149 pompiers à bord de 49 véhicules, a indiqué le chef des pompiers polonais Andrzej Bartkowiak, cité par l'agence PAP.

Trente et un pompiers slovaques et 50 Roumains seront envoyés d'ici vendredi pour épauler les pompiers grecs qui, comme l'a souligné le ministre de la Crise climatique et de la Protection civile Vassilios Kikilias, livrent «une énorme bataille contre les flammes».

Un nouvel incendie s'est déclaré mercredi après-midi en Laconie, en Péloponnèse (sud), où opèrent six avions et un hélicoptère.

Expliquant ces incendies surtout par le changement climatique, Vassilis Kikilias a mis en garde contre «les difficiles» conditions météorologiques en raison de vents forts (60 km/h).

Israël a également annoncé l'envoi de deux avions d'ici à jeudi, selon une annonce officielle du pays.

En début de semaine, l'Italie et la France avaient déjà envoyé quatre canadairs.

Alors qu'une nouvelle vague de canicule devrait toucher la Grèce à partir de jeudi avec des températures maximales de 44 °C attendues vendredi et samedi, le ministre a appelé la population à la plus grande vigilance.

«Journée cauchemardesque»

«La canicule et les vents créent un cocktail explosif», selon la radio privée Skaï, alors que ces incendies ont déjà détruit des milliers d'hectares ainsi que des maisons, mais ils n'ont fait aucune victime à ce stade.

Cent vingt sapeurs-pompiers, neuf bombardiers d'eau et douze hélicoptères sont en train de lutter dans la station balnéaire de Loutraki, à 80 km d'Athènes, où le feu a commencé lundi après-midi, avant de s'étendre.

«Hier [mardi], c'était une journée cauchemardesque», a raconté à l'AFP Fotini Arvaniti, 55 ans, une habitante de Mandra, à 30 km de la capitale.

Elle a dénoncé «le manque de moyens aériens» quand le feu s'est déclaré et «le retard pris dans l'envoi des pompiers».

«On n'a vu qu'un seul hélicoptère [...]. Comme vous pouvez le constater, tout est brûlé, des maisons également», s'est-elle indignée.

Sur l'autre front principal à Dervenochoria, à 50 km au nord d'Athènes, «d'importantes forces terrestres sont à l'œuvre et depuis les premières lueurs du jour», selon un responsable des sapeurs-pompiers, Vassilis Vathrakogiannis.

«Effondrement environnemental»

Sur l'île de Rhodes (sud-est), dans l'archipel du Dodécanèse, l'incendie de forêt qui s'est déclaré mardi après-midi s'est étendu vers le centre de l'île, mais sans menacer pour l'instant les zones résidentielles. Sur les lieux, 86 pompiers, trois canadairs et trois hélicoptères ont été déployés.

Dans les régions touchées par les feux, on a enjoint aux habitants de plusieurs localités d'évacuer leurs habitations.

Un premier feu déclaré lundi à Kouvaras, qui s'est propagé vers la zone balnéaire près d'Athènes, a brûlé 3472 hectares, dont 164 hectares des zones construites, a indiqué jeudi l'observatoire européen Copernicus.

La Grèce est chaque été aux prises avec des incendies de forêt souvent meurtriers, surtout en Attique, région d'Athènes.

«Chaque année, nous avons les plus grands incendies en Attique pendant deux semaines en juillet»; «si cette catastrophe se poursuit, il y aura un effondrement environnemental de l'ensemble du système», a estimé à la radio Skaï Efthymis Lekkas, professeur de géologie à l'Université d'Athènes, expliquant qu'il n'y aura plus de processus de régénération des forêts.